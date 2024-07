„Formulės 1“ lenktynėse Vengrijoje – pirmoji australo karjeros pergalė

Šioje trasoje „McLaren“ pergalės laukė nuo 2012 m.

„Pole“ poziciją turėjo britas Lando Norrisas („McLaren“), bet jis prastai pajudėjo į startą ir atsidūrė už O.Piastri. Abu „McLaren“ bolidus bandė lenkti olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“), bet jam vietos trasoje neužteko.

M.Verstappenas į trasą sugrįžo antras, o L.Norrisas reikalavo jam grąžinti poziciją. Kai teisėjai pradėjo svarstyti šį epizodą, „Red Bull“ komanda paragino M.Verstappeną atiduoti vietą L.Norrisui ir išvengti galimų problemų ateityje. Galiausiai olandas paklausė komandos nurodymų.

Vėliau „Red Bull“ ėmė daryti taktines klaidas, per vėlai kviesdami M.Verstappeną į boksus. Olandas padangas keitėsi net 5 ratais vėliau už britą Lewisą Hamiltoną („Mercedes“). Kol britas naudojosi naujų padangų greičiu, M.Verstappenas gaišo laiką ir į trasą grįžo už brito.

M.Verstappenas ilgai negalėjo aplenkti L.Hamiltono, o juos abu pavijo monakietis Charlesas Leclercas („Ferrari“). Tada britas su monakiečiu pasuko į boksus, o „Red Bull“ vėl delsė kviesti M.Verstappeną, kurio nervai jau nebelaikė.

Įdomų sprendimą priėmė „McLaren“, kuri paskutiniam sustojimui į boksus anksčiau pakvietė antroje vietoje buvusį L.Norrisą. Jis ankstesniu sustojimu aplenkė O.Piastri. Visgi, britui netrukus buvo pranešta, kad pagal išankstinį susitarimą jis turi atiduoti komandos draugui pirmą vietą, kurią įgavo tik dėl ankstesnio sustojimo, o ne dėl lenkimo.

L.Norrisas ilgai atsikalbinėjo, bet likus keletui ratų stipriai pristabdė ir atidavė O.Piastri pirmą vietą.

Tuo tarpu M.Verstappenas po vėlyvo sustojimo į trasą grįžo 5-as, per keletą ratų susitvarkė su Ch.Leclercu ir vėl pasivijo L.Hamiltoną. Olandas nenorėjo vėl gaišti daug laiko už brito ir ėmėsi desperatiško veiksmo – vėlai stabdė ir susidūrė su L.Hamiltonu. Britas po to incidento rimčiau nenukentėjo ir atvažiavo trečias, o M.Verstappenas prarado keletą sekundžių ir atsidūrė už Ch.Leclerco. Olandas per likusius ratus taip ir neatsigavo ir Ch.Leclerco aplenkti nepajėgė.

M.Verstappenas (265 taškai) prarado dalį turėto pranašumo prieš L.Norrisą (189) ir Ch.Leclercą (162). Konstruktorių įskaitoje „Red Bull“ (389) irgi barsto persvarą, o „McLaren“ (338) aplenkė „Ferrari“ (322) ir pakilo į antrą vietą.

14-osios sezono lenktynės liepos 28 d. vyks nuostabioje Belgijos Spa trasoje.