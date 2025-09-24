FIFA planuoja istorinius pokyčius 2030 metų pasaulio futbolo čempionato formatui

FIFA vadovai rimtai svarsto, kaip paversti 2030-ųjų pasaulio futbolo čempionatą istoriniu – turnyro šimtmečio minėjimo proga gali būti ne tik išplėstas dalyvių skaičius iki 64 komandų, bet ir visiškai pakeistas grupių etapas: vietoj planuotų 12, varžybas pradėtų net 16 keturių komandų grupių. Pietų Amerikos federacijos užkulisiuose jau įrašyta alternatyva, kurios pagrindas – kiekviena iš istorinių renginių metų šeimininkių (Argentina, Urugvajus, Paragvajus) neapsiribotų tik simbolinėmis pirmosiomis rungtynėmis. Argentinai būtų patikėta surengti visą čempionato grupę, o ne vienas rungtynes – tai užtikrintų tikrą šventės jausmą, didesnį vietinių sirgalių įsitraukimą ir palikimą turnyro istorijoje. Jei projektas būtų patvirtintas, 2030 m. pasaulio čempionatas taptų didžiausiu visų laikų turnyru, gerokai nutolęs nuo klasikinių 32 komandų laikų. Keturių komandų grupėse žaistų iš viso net 64 rinktinės, dvi stipriausios iš kiekvienos grupės keliautų į atkrintamąsias varžybas. Tai reikštų papildomas galimybes mažesnių futbolo šalių nacionalinėms komandoms, bet kartu ir didžiulį logistinį, turnyrinio formato bei kalendoriaus iššūkį. FIFA tokį sprendimą svarsto kaip atsaką į išaugusį futbolo populiarumą, didėjantį finansinį spaudimą ir norą paversti šimtmetį pasauline švente – tačiau diskusijos dėl naujo formato skleidžia ir skepticizmo nuotaikas: ar tikrai turnyro kokybė atlaikys dar vieną plėtrą, o pačios varžybos nenuskęs tarp šešias savaites trunkančio futbolo maratono?
Sprendimo laukiama jau 2025 m. pabaigoje.
