FIFA Pasaulio klubų taurė: „Palmeiras“ pratęsime palaužė „Botafogo“ ir žengė į kitą etapą

Šeštadienį įvyko dviejų braziliškų komandų susidūrimas. Dvikovoje prireikė pratęsimo, kuriame „Palmeiras“ 1:0 nugalėjo „Botafogo“.

Rungtynėse per pagrindinį laiką dominavo gynyba. Abi komandos neturėjo gerų progų pasižymėti, nors aktyviau žaidė „Palmeiras“ komanda.

Pratęsimo metu jų gretose sužibėjo Paulinha. Po keitimo į aikštė žengęs „Palmeiras“ puolėjas 100-ąją minutę suklaidino varžovą ir surado tolimąjį vartų kampą.

100' GOAL!! ⚽

Paulinho breaks through for @Palmeiras in the Extra Time and Verdão is closer to the quarter-finals! 🐷



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SEPBOT pic.twitter.com/8wNxnv3HQU REKLAMA REKLAMA June 28, 2025

Dvikovai artėjant prie pabaigos auksinę progą išlyginti rezultatą turėjo Vitinha. Visgi, jis iš metro nesugebėjo pataikyti į vartus.

REKLAMA

115' HOW DID HE MISS THAT?



Vitinho NEARLY levels the match, but misses the goal. WOW! 😲



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SEPBOT pic.twitter.com/rLwp9nMDgJ — DAZN Football (@DAZNFootball) June 28, 2025

Vos po minutės „Palmeiras“ liko dešimtyje, kai iš aikštės už antrąją geltoną kortelę buvo išvarytas Gustavo Gomezas. Nors po šio epizodo „Botafogo“ dar labiau padidino spaudimą, bet įvarčių pelnyta nebuvo.

REKLAMA

REKLAMA

116' RED CARD!

Gustavo Gomez receives another yellow and gets sent off!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SEPBOT pic.twitter.com/QAT6U5MDPF — DAZN Football (@DAZNFootball) June 28, 2025

„Palmeiras“ kitame etape kausis su „Chelsea“ ir „Benfica“ poros nugalėtoju.