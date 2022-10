FIFA oficialiai sulaukė raginimų pašalinti Irano rinktinę iš pasaulio futbolo čempionato

Ar Irano futbolo komandai bus uždrausta dalyvauti Kataro pasaulio čempionate?

2022 m. FIFA pasaulio čempionate Iranas buvo įtrauktas į B grupę kartu su Anglija, Velsu ir JAV. Remiantis BBC pranešimu, FIFA ir prezidentui Gianni Infantino buvo pateiktas oficialus prašymas nedelsiant sustabdyti Irano futbolo federacijos veiklą šioje grupėje. Pagrindinė priežastimi įvardijamas Irano žiaurumas savo pačių žmonių atžvilgiu. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad šis žingsnis priimtas šalies saugumo pajėgoms žiauriai susidorojus prieš plačiai paplitusius antivyriausybinius protestus.

Kaip teigiama ataskaitoje, Ispanijos advokatų kontoros remiama grupė teigė: „Irano žiaurumas ir karingumas savo tautos atžvilgiu pasiekė lūžio tašką, reikalaujant nedviprasmiško ir tvirto atsiribojimo nuo futbolo ir sporto pasaulio. Moterys buvo nuolat ribojamos nuo prieigos prie stadionų visoje šalyje ir sistemingai pašalintos iš futbolo ekosistemos Irane, o tai smarkiai prieštarauja FIFA vertybėms ir įstatams".

Nors FIFA nėra uždraudusi moterims žiūrėti futbolą stadione, tokioje šalyje kaip Iranas tokie dalykai vyksta dažniau. Jie taip pat sakė: „Jei moterys neįleidžiamos į stadionus visoje šalyje, o Irano futbolo federacija paprasčiausiai laikosi ir vykdo vyriausybės gaires, ji negali būti vertinama kaip nepriklausoma organizacija".

Primename, kad neramumai šalyje kilo, kai 22 metų Mahsa Amini mirė po to, kai Irano moralės policija ją sulaikė už netinkamą skarelės nešiojimą, dėl to kilo protestai visoje šalyje. Nuo to laiko žuvo daugiau nei 200 protestuotojų, įskaitant 23 vaikus.

FIFA neutralumas nėra išeitis

Grupė savo laiške taip pat nurodė pavyzdžius, kai FIFA anksčiau sustabdė Kuveito ir Indijos futbolo asociacijos veiklą. Laiške sakoma: "FIFA turi pasirinkti pusę. FIFA neutralumas nėra išeitis, atsižvelgiant į tai, kad Irano FA nebuvo neutrali, bet buvo sutelkta siekiant įtvirtinti priespaudą ir sistemingą moterų atskirtį sporto ekosistemoje".