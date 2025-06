FIFA atsako į Europos klubų spaudimą: svarstoma išplėsti pasaulio klubų čempionatą

Šeštadienį JAV startuosiančiame 32 komandų turnyre nugalėtojai už septynis sužaistus mačus gali uždirbti iki 125,8 mln. dolerių (apie 117 mln. eurų). Tai maždaug 29 mln. eurų mažiau nei Paryžiaus „Saint-Germain“ uždirbo iš UEFA už 17 rungtynių trukusį žygį iki Čempionų lygos titulo, todėl tarp klubų, likusių už borto, kilo nepasitenkinimas.

Tarp nepatekusiųjų – tokie milžinai kaip „Barcelona“, Londono „Arsenal“, „Liverpool“, „Manchester United“ ir „Milan“, turintys milžiniškas sirgalių bazes. Kadangi FIFA yra nustačiusi 12 vietų lubas Europos klubams, vienintelis būdas užtikrinti didesnį Europos komandų dalyvavimą – turnyro plėtra.

Nuo kitų metų vyrų pasaulio čempionatas ir 2031 m. moterų pasaulio čempionatas taip pat bus išplėsti iki 48 komandų, tad ir Klubų pasaulio čempionato plėtra būtų nuosekli su naujuoju FIFA turnyrų modeliu. Nors rimtos diskusijos apie plėtrą dar neprasidėjo, „The Guardian“ šaltiniai teigia, kad po šio vasaros turnyro planuojami pokalbiai su visais suinteresuotais dalyviais dėl turnyro formato ir struktūros.

Anglijos „Premier“ lygos klubai taip pat siekia pakeisti kitą taisyklę – apribojimą, pagal kurį iš vienos šalies gali dalyvauti ne daugiau nei du klubai. Ši sąlyga nulėmė, kad „Liverpool“ liko už borto, nors ir atitiko vieną iš atrankos kriterijų – buvo tarp aštuonių geriausių Čempionų lygos komandų, kurios nelaimėjo turnyro laikotarpiu nuo 2021 iki 2024 m.

Tuo laikotarpiu UEFA per Čempionų lygą kvalifikavosi „Chelsea“, „Manchester City“ ir Madrido „Real“, o pastaroji triumfavo net du kartus – 2022 ir 2024 m., todėl pagal UEFA reitingus į turnyrą pateko net devyni Europos klubai.

FIFA atšaukė dviejų klubų iš vienos šalies limitą tik toms komandoms, kurios tuo laikotarpiu laimėjo savo žemyno turnyrus, o tai lėmė, kad Braziliją atstovaus net keturios komandos, triumfavusios keturiose iš eilės „Copa Libertadores“ varžybose.

Turnyre dalyvaus ir trys JAV klubai – po to, kai „Los Angeles FC“ per papildomą atrankos mačą nugalėjo Meksikos „Club America“ ekipą. Ši kova buvo surengta dėl to, kad „Club Leon“ buvo pašalinta dėl kelių klubų nuosavybės taisyklių pažeidimo.

Praėjusią savaitę duotame interviu „The Athletic“ FIFA generalinis sekretorius Mattiasas Grafstromas teigė, kad 2029 m. visi scenarijai yra svarstytini.

„Kalbant apie ateitį, esame labai atviri įvairiems formatams ir juos aptarsime su klubais bei konfederacijomis, – sakė M. Grafstromas. – Aš labai tikiu šio turnyro ateitimi.“

Turnyro išplėtimas būtų itin palankiai sutiktas Europos klubų, kurių komercinė galia ir pasaulinis populiarumas šių metų dalyvių sąraše atsispindi nepakankamai. Įtraukus daugiau stambių Europos klubų, naudą pajustų ir pati FIFA, kuri pradžioje sunkiai rado komercinių partnerių turnyrui.

Plėtrai stipriai priešinasi Tarptautinė futbolininkų profsąjunga „FIFPro“ bei asociacija „European Leagues“, kurios pateikė skundą Europos Komisijai, kaltindamos FIFA dominavimo pozicijos piktnaudžiavimu – esą federacija nederino turnyro tvarkaraščio su jomis.

FIFA šiuos kaltinimus atmeta ir savo ruožtu apkaltino kai kurias lygas „komerciniais interesais“ bei „veidmainiavimu“. Europos Komisija dar nepriėmė sprendimo, ar pradėti oficialų tyrimą.