Farerų salų klubo pasaka tęsiasi: atsidūrė per žingsnį nuo Europos lygos grupių etapo

64-ą ir 86-ą minutę Farerų Salų ekipai įvarčius pelnė Arne Frederiksbergas, tuo tarpu vienintelį įvartį norvegams 48-ą minutę pelnė Magnusas Wolffas.

Atsakomosios rungtynės Norvegijoje vyks rugpjūčio 15-ą dieną.

„Klaksvik“ ekipa jau yra užsitikrinusi vietą Konferencijų lygos grupių etape, o pergalė prieš „Molde“ garantuotų ir vietą Europos lygos grupių etape.

Kelyje link šio Čempionų lygos atrankos etapo, „Klaksvik“ nugalėjo Vengrijos čempionę „Ferenčvaros“, o vėliau ir Švedijos čempionę „Hacken“, kuri ketvirtadienį pradės Konferencijų lygos trečią atrankos etapą su Vilniaus „Žalgiriu“.

🇫🇴📊 KÍ Klaksvík in numbers:



2⃣ Domestic champions eliminated from UCL

2⃣.7⃣7⃣ Squad market value in €m

6⃣ UCL qualifying goals for Árni Frederiksberg

1⃣6⃣ League wins in a row

1⃣6⃣ Games unbeaten in all comps

2⃣2⃣ Faroese players in the squad

5⃣0⃣2⃣4⃣ Village population pic.twitter.com/4YqK4GCLSz