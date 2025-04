Fanus dėl savo būklės sunerimti privertęs Ennisas: „Stanionis prišnekėjo visokių dalykų, bet viskas pasikeis, kai jis supras, kur atsidūrė“

J. Ennisas neseniai davė trumpą interviu vienam žymiausių bokso žurnalistų – Danui Rafaeliui. IBF čempionas pabrėžė, kad E. Stanionis dar nežino, ką reiškia dalyvauti pagrindinėje vakaro kovoje ir galiausiai tai paveiks lietuvį.

„Stanioniui problemų kels ne tik tai, kad jis pastaruoju metu turėjo labai mažai kovų. Jam teks atlaikyti ir žiūrovų spaudimą. Kaip jau esu minėjęs, Stanionis yra dalyvavęs stambiuose turnyruose, bet jis visada būdavo „apšildomoje“ programoje, kai sirgalių arenoje dar būdavo nedaug. Jis geras kovotojas, bet šį kartą jam teks atlaikyti tiek žiūrovų spaudimą, tiek visus tuos kovos savaitės renginius, žiniasklaidos dėmesį. Kameros jį seks visur.

Kai Stanionis žengs į ringą ir pamatys, kad stovi prieš mane, tada „mygtukas persijungs“ ir jis supras, kur atsidūrė. Stanionis prieš kovą prišnekėjo visokių dalykų, bet aš esu pasiruošęs padaryti savo darbą“, – sakė J. Ennisas.

Check out my interview with @JaronEnnis on our podcast ahead of his welterweight unification fight vs. Stanionis on Saturday. We covered a lot: https://t.co/YSIacX5O8W #boxing #EnnisStanionis @EddieHearn @MatchroomBoxing @FrankSmith @DAZNBoxing

