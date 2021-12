Fantastiška drama: paskutiniame rate varžovą aplenkęs Maxas Verstappenas – naujasis „Formulės 1“ čempionas

Na, o lenktynės jau nuo pat pradžios klostėsi gana dramatiškai. L.Hamiltonas startavo antras, bet labai greitai aplenkė M.Verstappeną. Olandas tuomet agresyviai bandė susigrąžinti poziciją ir nepaliko britui vietos trasoje. L.Hamiltonas išvažiavo už trasos ribų ir taip išlaikė pirmą vietą, o teisėjai nusprendė jo nebausti.

Vėliau L.Hamiltonas ilgą laiką kontroliavo lenktynių eigą, tačiau keletas incidentų paskutiniuose ratuose pradėjo keisti situaciją. Iš pradžių italas Antonio Giovinazzi („Alfa Romeo“) dėl pavarų dėžės gedimo sustojo šalia trasos.

Paskelbta virtualaus saugos automobilio fazė, o tuo pasinaudojęs M.Verstappenas pasuko į boksus, prarasdamas mažiau laiko. Olandas bandė vytis L.Hamiltoną, bet skirtumas beveik netirpo.

Likus 5 ratams L.Hamiltonas dar turėjo apie 12 sek. pranašumą ir jau beveik džiaugėsi čempiono titulu, tačiau tada Nicholas Latifi („Williams“) po kovos su Michaeliu Schumacheriu („Haas“) sudaužė bolidą ir trasoje pasirodė saugos automobilis. „Mercedes“ mechanikai ruošėsi priimti L.Hamiltoną boksuose, bet komandos inžinieriai liepė britui nesikeisti padangų.

Tuo tarpu M.Verstappenas pasuko į boksus ir pasirinko greičiausias – minkštąsias – padangas. Iki finišo bebuvo likę keli ratai ir buvo abejojama, ar pavyks pratęsti lenktynes. FIA iš pradžių paskelbė, kad ratu atsilikę pilotai negalės susigrąžinti prarasto rato, kas būtų panaikinę M.Verstappeno šansus pavyti L.Hamiltoną.

