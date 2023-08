Fantastika: lietuviai aidint sirenai laimėjo Pasaulio taurės etapą Vengrijoje

Antrosios vietos grupėje užteko patekti į atkrintamąsias. Ketvirtfinalyje vėl laukė atkakli kova – Marijaus Užupio baudos metimu palaužta Paryžiaus komanda (21:20). Pusfinalyje pavyko eliminuoti geresnį reitingą turėjusią Antverpeno „TOPdesk“ komandą (21:19), o finale dramatiškai 21:20 įveikta Tel Avivo ekipa. Čia vėl sužibėjo M.Užupis, pataikęs lemiamą tolimą metimą.

Turnyro MVP pripažintas Aurelijus Pukelis, komandai taip pat atstovavo M.Užupis, Šarūnas Vingelis ir Paulius Beliavičius. A.Pukelis tapo ir ženkliai rezultatyviausiu turnyro žaidėju, pelnydamas net 49 taškus. Artimiausias konkurentas – maču mažiau sužaidęs ir 41 tašką surinkęs Dennisas Donkoras („TOPdesk“), nė vienas kitas atletas neperžengė 34 taškų ribos. M.Užupis į Raudondvario ekipos sąskaitą įnešė 27 taškus, Š.Vingelis – 16, P.Beliavičius – 11.

