Fantastika: amerikiečiai padarė tai, ko dailiojo čiuožimo pasaulis nematė 28 metus

Šokių ant ledo varžybose triumfavo amerikiečiai Madison Chock ir Evanas Batesas. Sutuoktinių pora geriausiai atliko tiek ritminę, tiek laisvąją programas ir iš viso surinko 222,06 balo.

