„Facebook” ir „Teslos“ įkūrėjo kova UFC narve bus perkelta: Muskui gali prireikti operacijos

Maždaug prieš porą mėnesių pasklido gandai, kad E.Muskas ir M.Zuckerbergas nori kautis tarpusavyje pagal MMA taisykles. Šiuos gandus vėliau pakurstė pats UFC prezidentas Dana White‘as, pažymėjęs, kad gali surengti tokią kovą, jei tik to norės žmonės. Vėliau vis pasirodydavo informacija apie tai, kaip E.Muskas ir M.Zuckerbergas ruošiasi būsimai kovai, kviečiasi į treniruotes UFC žvaigždes ir pan.

M.Zuckerbergas neseniai pareiškė, kad su E.Musku norėjo kautis jau rugpjūčio 26 d., tačiau pastarasis tos datos nepatvirtino.

„Aš pasiruošęs kautis nors ir šiandien. Kai jis pirmą kartą man metė iššūkį, pasiūliau kautis rugpjūčio 26 d., bet jis tos datos nepatvirtino. Jau abejoju, ar tai įvyks. Aš myliu šį sportą ir toliau varžysiuosi su tais, kurie lanko šio sporto treniruotes, kad ir kaip ši istorija bepasibaigtų“, - rašė M.Zuckerbergas.

Tuo tarpu E.Muskas pareiškė, kad jam gali prireikti operacijos, todėl kova nukeliama neribotam laikui: „Tiksli kovos data dar neaiški. Man rytoj bus atliekamas magnetinio rezonanso tyrimas kaklui ir viršutinei nugaros daliai. Prieš kovą man dar gali prireikti operacijos. Apie tai sužinosiu šią savaitę“.

