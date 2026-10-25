Evanso sugrįžimas: „Žalgiris“ – „Hipocredit“ (GYVAI)

Žalgiriečiai šiam mačui neregistravo Ąžuolo Tubelio, Jono Valančiūno, Sterlingo Browno ir traumuoto Nigelo Williamso-Gosso. Ant parketo pasirodys Keenanas Evansas.
„Žalgiris“ (6/0) žygiuoja pirmoje vietoje, o jonaviškiai (2/3) yra aštunti.
Pirmosios trys mačo minutės buvo lygios – 7:6. Tuomet „Žalgiris“ spurtavo 9:2 ir truktelėjo į priekį – 16:8. Įsibėgėję šeimininkai 8-ąją minutę pirmą kartą įgijo dviženklį pranašumą – 21:11. Iki kėlinio pabaigos „Hipocredit“ nežymiai priartėjo – 15:24.
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