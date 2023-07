Europos U20 merginų čempionato antrosios dienos apžvalga: latvės benefisas ir įspūdingas turkių sugrįžimas

A grupėje, kurios kovos vyksta Klaipėdos „Švyturio“ arenoje, Serbijos rinktinė 77:59 (15:21, 20:17, 24:6, 18:15) nugalėjo Portugalijos ekipą ir užsitikrino pirmąją vietą. Po 2 kėlinių 38:35 dar pirmavo portugalės, bet po didžiosios pertraukos jų žaidimas sugriuvo. Serbėms pavyko visiškai iš žaidimo išjungti pirmosios Europos čempionato dienos rezultatyviausią žaidėją Aną Barreto, kuri šį kartą tepelnė 3 taškus.

Per antrąsias grupės rungtynes Izraelio komanda dramatiškai 74:73 (18:14, 21:31, 13:12, 22:16) palaužė Čekijos krepšininkes. Įtampa aikštėje jautėsi visas rungtynes, nes jų metu nė vienai ekipai nepavyko susikrauti solidesnio pranašumo.

Antrojoje rungtynių pusėje šiek tiek geriau žaidė čekės, kurios, likus žaisti 4 min., atitrūko 71:63. Izraelio krepšininkės į tai atsakė spurtu 9:0 ir po 2 minučių jau jos buvo priekyje 72:71. Lemiamą rungtynių atkarpą komandos pasitiko Izraelio ekipai pirmaujant 74:73, Čekijos komanda turėjo 2 galimybes išplėšti pergalę, tačiau nepataikė nė karto ir patyrė pralaimėjimą.

Ši nesėkmė reiškia, kad Čekijos rinktinė grupėje liks ketvirta. Antrosios vietos likimą tarpusavio dvikovoje išsiaiškins Izraelio ir Portugalijos komandos.

Taip pat Klaipėdoje žaidžiančioje B grupėje antrąsias pergales į savo sąskaitas įsirašė Prancūzijos ir Vengrijos krepšininkės. Prancūzės 83:36 (19:9, 21:11, 21:10, 22:6) nugalėjo Lietuvos ekipą, o vengrės 76:72 (17:13, 16:18, 25:18, 18:23) palaužė atkaklų suomių pasipriešinimą.

Suomijos rinktinė trumpai pirmavo tik pačioje rungtynių pradžioje, vienu metu jos deficitas siekė 16 taškų (55:71), tačiau komanda spurtavo 11:0 ir sugrąžino intrigą. Likus žaisti 19 sek. vengrių persvara ištirpo iki 2 taškų (74:72), bet pergalės iš rankų jos nepaleido.

C grupėje, kuri kovoja Vilniaus „Jeep“ arenoje, antrą galingą pergalę į savo sąskaitą įsirašė Ispanijos ekipa, 75:49 (15:14, 20:5, 17:18, 23:12) pranokusi pirmą pralaimėjimą patyrusias Švedijos krepšininkes.

Tuo metu per pirmajame ture pralaimėjusių ekipų dvikovą Lenkijos komanda 71:60 (20:17, 15:19, 15:16, 21:8) palaužė Juodkalnijos rinktinę. Likus žaisti 2 min. 57 sek. lenkės pirmavo tik 62:60, tačiau per likusį laiką pelnė 9 taškus be atsako.

Didžiausia intriga po 2 kovų dienų susiformavo sostinėje žaidžiančioje D grupėje. Abi pirmąją čempionato dieną pralaimėjusios komandos (Latvija ir Turkija) sugebėjo atsitiesti bei sukurti grupėje visišką lygybę – prieš lemiamą kovų dieną visos komandos savo sąskaitose turi po 1 laimėjimą ir pralaimėjimą.

Latvijos rinktinė sekmadienį 76:69 (22:19, 21:13, 20:19, 13:18) palaužė Italijos krepšininkes. Kaimynės didžiąją rungtynių dalį dominavo aikštėje, varžoves artyn prisileido tik ketvirtojo kėlinio viduryje, bet išsaugojo pergalingą rezultatą.

Tuo metu Turkijos komanda sugebėjo fantastiškai atsitiesti ir palaužti Belgijos krepšininkes 61:57 (14:20, 11:17, 14:8, 22:12).

Kai trečiajame kėlinyje belgės padidino savo persvarą iki 16 taškų (41:25) atrodė, kad viskas šiose rungtynėse jau aišku. Vis dėlto Turkijos komanda turėjo kitą nuomonę ir dar tame pačiame kėlinyje sumažino atsilikimą iki 4 taškų (39:43). Ketvirtajame kėlinyje iniciatyva jau priklausė turkėms, kurios įtemptos paskutinės minutės metu sugebėjo atsilaikyti ir iškovoti pergalę.

Įspūdingiausius asmeninius pasirodymus sekmadienį surengė būtent Latvijos ir Turkijos rinktinių lyderės. Rezultatyviausia dienos žaidėja tapo latvė Vanesa Jasa. 20-metė 178 cm ūgio Rygos TTT žaidėja į italių krepšį įmetė net 29 taškus (6/6 dvit., 1/3 trit., 14/19 baud.). Be to, ji atkovojo 5 kamuolius, perėmė – 2, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko 31 naudingumo balą.

Vis dėlto naudingiausia dienos žaidėja tapo ne ji, o turkė Berfin Sertoglu. 18-metė 175 cm ūgio žaidėja pelnė 24 taškus (1/3 dvit., 4/7 trit., 10/12 baud.), atkovojo net 13 kamuolių, perėmė – 4 ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.

Pirmadienį Europos čempionato dalyvėms – laisva diena. Į aikštę komandos sugrįš antradienį, kuomet bus užbaigtas turnyro grupių etapas.

Rugpjūčio 1 d. tvarkaraštis (įėjimas į visas rungtynes – nemokamas)

Klaipėdos „Švyturio“ arena: 13.00 Prancūzija – Vengrija, 15.30 Portugalija – Izraelis, 18.00 Lietuva – Suomija, 20.30 Serbija – Čekija.

Vilniaus „Jeep“ arena: 13.00 Italija – Belgija, 15.30 Latvija – Turkija, 18.00 Švedija – Juodkalnija, 20.30 Ispanija – Lenkija.