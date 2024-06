Europos lengvosios atletikos čempionate – didžiausia esto karjeros pergalė ir vienas bėgti turėjęs prancūzas

Antrosios dešimtkovės dienos pradžioje lietuvis 110 m barjerinio bėgimo distanciją baigė per 14.70/1.3 sek. ir po 6 rungčių liko 16 vietoje (4958 taškai).

Diską numetęs 45.02 m savo pozicijas pagerino viena vieta. Šuolio su kartimi sektoriuje įveikęs 4.60 m aukštį, likus dviems rungtims, buvo 17-as. Vėliau lietuvis ietį numetė 61,26 m, o 1500 m nubėgo per 4 min. 51.44 sek.

E.Benkunskas iš viso surinko 7882 taškus ir užėmė 15-ą vietą. Šiemet E.Benkunsko pasiektas karjeros yra rekordas 8098 tšk. Europos čempionate lietuvis dalyvavo pirmą kartą.

Auksą Estijai iškovojo Johannesas Ermas (8764 tšk.). Jam tai – didžiausias karjeros laimėjimas. Sidabrą pelnė norvegas Sanderis Skottheimas (8635), bronzą – prancūzas Makensonas Gletty (8606).

Beje, M.Gletty 110 m barjeriniame bėgime dėl techninių kliūčių laiku neišgirdo starto šūvio ir pasileido į trasą daug vėliau nei varžovai. Prancūzui vėliau buvo leista pakartoti bėgimą vienam ir M.Gletty sugebėjo pagerinti karjeros rekordą, kas galiausiai jam padėjo tapti čempionato prizininku.

He was given a second chance and he took it! 💪



Makenson Gletty 🇫🇷 smashed his lifetime best in his re-run of the decathlon 110m hurdles! 🔥



And his title hopes remain alive in #Roma2024! 🏆#IgniteTheFire



(@ffathletisme) pic.twitter.com/csq5VhMrb3