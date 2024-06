Dar nematytas vaizdas Europos čempionate: disko metimo sektoriuje – basas atletas

Sektorių išbandęs juodkalnietis nusprendė, kad varžytis su sportiniais bateliais būtų per slidu, tad batelius jis paprasčiausiai nusiavė ir metimus atliko...basas. D.Pešičiui tai ne tik padėjo nepaslysti, bet ir leido pasiekti geriausią asmeninį sezono rezultatą – 44,78 m.

„Mūsų žiniomis, Darko prieš varžybų pradžią pasakė teisėjams, kad sektorius yra per slidus. Kiek žinau, taisyklės nedraudžia varžytis basam“, – sakė ARD kanalo komentatoriai.

Pirminę komentatorių informaciją patvirtino Darko brolis Draganas: „Brolis per apšilimą pabandė atlikti metimą avėdamas batelius, bet buvo taip slidu, kad jis pagalvojo, jog jei taip tęs varžybas, tuomet ką nors susilaužys“.

Shoe companies hate him



🎥Darko Pešić (Decathlete) going Flinstone style in a slippery circle



pic.twitter.com/0tsUYQUmxj