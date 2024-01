Europos dailiojo čiuožimo čempionatas – su karčiu poskoniu: federacijos prezidentui mesti kaltinimai, tačiau jo pozicija kita

Organizatorių gretose dirbusi Elena pasidalino savo patirtimi, kaip Lietuvos čiuožimo federacijos vadovas ją išmetė iš „Žalgirio“ arenos už tai, kad ši neleido kitam renginyje dirbusiam vyrui prie jos priekabiauti.

Moteris pasakojo, kad konfliktas tarp jos ir LČF atstovų įsiplieskė tada, kai organizatoriams trukdęs ir, galimai, neblaivus vyras pradėjo prie jos priekabiauti.

„Žodis po žodžio išsivystė žodinis konfliktas. Galiausiai priėjęs prie manęs, jis griebė už akreditacijos juostelės, kurią buvau užsidėjusi ant kaklo, ir puolė ją fotografuoti su žodžiais „Parodyk, kas tu čia tokia ir kodėl čia sėdi“.

Aš jį, žinoma, atstūmiau, vėl apsižodžiavom. Šalia sėdinčios mano vadovės iš Suomijos buvo šoke. Pamatęs, kad nesileidžiu, draugas Ervinas nubėgo skųstis. Iš pradžių atėjo moteris iš LČF (Lietuvos čiuožimo feredacijos) ir paprašė parodyti akreditaciją – tipo, kodėl čia iš viso esu. Parodžiau. Viskas tiko, ji išėjo, tik Ervinas buvo nepatenkintas. Vėl išbėgo ieškoti guodėjų“, – dėstė moteris.

Kaip pasakojo Elena, vėliau atėję apsaugos darbuotojai ją „išsitempė“ iš darbo vietos,

„Vyrai nesiklausė, neleido su niekuo kalbėtis ir ištempė mane į koridorių. Ten apstojo ratu, pasirodė ir LČF prezidentas, kuriam, kaip supratau, pasiskundė Ervinas.

Apstoję mane ratu, jie pradėjo reikalauti atiduoti akreditaciją ir grasinti, kad patys pasiims, jei nepaklusiu. (...)

LČF prezidentas buvo šalia ir viską stebėjo. Vėl, prieš mano valią, jie nusitempė mane į apsaugos kambarėlį. Aš tuomet pati paskambinau į policiją ir pasakiau, jog prie manęs kabinėjasi girtas vyras ir mane sulaikė apsauga be jokios priežasties. Išgirdę, jog atvažiuoja policija, vyrai (apsauga ir V. Jasutis) ėmė skubiai tartis, ką daryti, ką sakyti policijai“, – tęsė ji.

Moteris pasakojo, kad į areną atvykę policijos pareigūnai išklausė abi puses, tačiau LČF prezidentas prie jų „žodžiu“ nutraukė sutartį su darbuotoja bei pareikalavo grąžinti akreditaciją.

Elena pridūrė, kad vyras, kuris prie jos priekabiavo arenoje, liko dirbti ir toliau.

Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su LČF prezidentu V. Jasučiu ir paprašė pakomentuoti susiklosčiusią situaciją. Federacijos vadovas neneigė, kad šeštadienį finalo metu tokia situacija vyko, tačiau, anot jo, moteris visų pirma buvo vietoje, kurioje pagal savo pareigas negalėjo būti, o paprašius ją palikti, atsisakė.

„Nemaloni situacija nutiko, bet ne konkrečiai tokia, kokią nupasakojote. Aš dalyvavau joje tik tiek, kad priėmiau sprendimą, kad tokio žmogaus arenoje neturi būti.

Pirmiausia, ji net neturėjo būti mūsų arenoje, ji neturėjo akreditacijos patekti į areną, nes dirbo treniruočių arenoje. Mes šitą situaciją aiškinamės.

Ji pateko apgaulės būdu ant „Žalgirio“ arenos ledo pagrindinio, pateko ant teisėjų pakylos, kur patekimas yra griežtai reguliuojamas. Ten gali patekti iš organizatorių tik tie, kurie skelbia čiuožėjų vardus, pavardes ir pan.

Ši mergina apgaulės būdu ten pateko, mes aiškinamės spragas, kodėl taip įvyko. (...)

Aš net negaliu eiti ten kaip prezidentas, kaip šito čempionato organizatorius“, – kalbėjo V. Jasutis.

„Čia yra kalbama apie filmuojamą vietą, kuri rodoma visam pasauliui ir vietą, ant kurios negali eiti niekas. Tai būtų traktuojama kaip įtaka teisėjams ir pan. Ten gali patekti tik tam tikri žmonės, kurie turi ten dirbti“, – pridėjo jis.

„Mūsų to skyriaus vadovas tai pastebėjo ir, be abejo, gražiai paprašė ją palikti teisėjų platformą. Ji nesutiko ir po to buvo išvesdinta iš ten, nes vyksta renginys tarptautinis, negali būti jokių pašalinių žmonių.

Man apie tai buvo pranešta, sprendimas buvo iškart labai aiškus – paimti iš jos akreditaciją, nes pasinaudodama padėtimi ji vėl galėtų patekti į areną. Ant akreditacijos yra tam tikros raidės žymimos, į kokias zonas žmogus gali patekti“, – tęsė LČF prezidentas.

„Ji turėjo išeiti iš arenos, nes ji pažeidė ir arenos, ir mūsų, kaip organizatorių, sutartis. Ji yra savanorė. Visi savanoriai turi sutartis ir aš jai labai aiškiai pasakiau, kad ji yra nutraukiama“, – tvirtino V. Jasutis.

Pašnekovas pažymėjo, kad Elenos nupasakotoje situacijoje dalyvavo ir jis, ir policija bei apsaugos darbuotojai.

„Aš prie jos buvau priėjęs, mačiau, kad ten adekvatumo – nulis, bet ne mano reikalas aiškintis, nes aš laukiau garbingų svečių prie to išėjimo. Konfliktas buvo sprendžiamas arenos apsaugos ir policijos.

Paprašėme atiduoti čempionato striukę, kuri jai nepriklauso, bet kai sužinojome, kad ji kitos neturi, leidome išeiti su ta striuke“, – sakė jis.

V. Jasutis: reikia pasitempti, kad tokių atvejų nepasikartotų

Elena savo pasakojime ne kartą minėjo, kad prie jos arenoje kibęs darbuotojas Ervinas Kvitkauskas buvo neblaivus. Visgi V. Jasutis teigė, kad tai nepagrįsta informacija.

„Čia yra visiškai gynybinė pozicija žmogaus. Išaiškėjus apgaulei žmogus priremtas prie sienos, akivaizdu, kad turi kažką daryti.

Mums taip pat reikia pasitempti, kad tokių atvejų nepasikartotų, nes nebuvo nė vieno sudėtingesnio atvejo, kad galėtume pasakyti, kad buvo spraga“, – kalbėjo federacijos vadovas.

„Jeigu kažkas buvo neblaivus, policijai kyla įtarimas, jis sulaikomas, išvežamas ar panašiai. Jeigu buvo kažkokie smurtiniai dalykai, pateikiami įrodymai, policija mato, kur buvo smurtas, peržiūri kameras ir sulaiko tą asmenį.

Jeigu ponas Jasutis kažką padarė, prašau, pasižiūrime į kameras, atsisukame, einame toliau“, – dėstė jis.

V. Jasutis pridūrė, kad jam ši susiklosčiusi situacija apskritai yra nesuprantama, o jei būtų vykęs panašus konfliktas, jam būtų aiškūs įrodymai ir liudijimai.

„Aš iš šono žiūrėjau ir nesupratau, kaip apskritai galima taip daryti. Jei tavęs prašo palikti areną ir tu joje neturi būti, o tu visus siuntinėji „ant trijų raidžių“. Dabar rašai per feminizmo prizmę, kad kažkas tau kažką darė, kai aplink yra ir buvo kameros, žmonės, apsaugos apačioje pilna, sportininkai…

Nežinau, kiek mes turėtume būti išprotėję, kad taip darytume ir darytume visiems matant“, – svarstė jis.

Naujienų portalas tv3.lt bando susisiekti su Elena platesniems komentarams. Juos gavus – tekstas bus papildytas.