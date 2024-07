Europos čempionato kilo nepasitenkinimas: reikalaujama nubausti Cristiano Ronaldo ir jo partnerius

Visa tai užkliuvo Ricardo Fortui. Kadaise „Coca-Cola“ ir „Visa“ kompanijose dirbęs vyras pareiškė, kad C.Ronaldo su savo partneriais elgiasi neteisėtai.

„Kompanija įraše su C.Ronaldo duomenimis naudoja informaciją iš UEFA rungtynių, naudoja abiejų rinktinių pavadinimus, rezultatą bei paties C.Ronaldo vardą. Jų įkelta informacija kelia aiškias asociacijas su EURO 2024 čempionatu, o tai yra nelegalu, jei kompanija nėra oficiali čempionato rėmėja. Vien tai, kad EURO 2024 neremia jokie tiesioginiai „Whoop“ konkurentai, dar nereiškia, kad prieš tokius pažeidimus reikia užmerkti akis.

Cristiano su „Whoop“ šiame čempionate naudoja draudžiamą rinkodaros strategiją. Tai neteisėta, todėl tiek žaidėjas, tiek kompanija turėtų gauti baudas“, – teigė R.Fortas.

This chart has been circulating today. @Cristiano x @WHOOP is ambush marketing to @EURO2024. It is illegal and both the player and the company should be fined. pic.twitter.com/Q2jv98pFrw