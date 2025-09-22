Eurolygos veteranai, kuriems šis sezonas gali būti paskutinis

Karjerą galintys baigti lietuviai – čia.
Rodrigue‘as Beaubois
37-erių prancūzas yra tikras Stambulo „Anadolu Efes“ ekipos veteranas. Čia jis rungtyniauja nuo 2018 metų ir dar pernai buvo tikrai pastebimas Eurolygoje, kai pelnė 8,9 taško, atliko 1,6 perdavimo ir rinko 8,1 naudingumo balo. Jo kontraktas su Stambulo ekipa galios artėjančius metus, bet numatytas ir „pliusas“. Vis tik realiausia, kad komandos legenda sužais dar metus ir būdamas 38-erių pakabins sportbačius ant vinies.
Nickas Calathesas
Monako komandoje du veteranai nebeturi vietos – minėtas N.Calathesas ir lietuvis Donatas Motiejūnas. Pastarojo į sąrašą neįtraukėme, nes 35-ąjį gimtadienį ką tik atšventęs centras, atrodytų, gali žaisti dar porą metų. Tuo tarpu N.Calathesas žiemą pasitiks 37-ąjį gimtadienį ir šiuo metu jam svarbiausia atrasti tinkamą vietą žaisti, kadangi Monake jam vaidmuo nebenumatomas. O ir traumos pastaraisiais metais jau kamavo veteraną. Pastaruoju metu jis buvo siejamas su Pirėjo „Olympiacos“ ekipa.
Bryantas Dunstonas
Jau turbūt kelis metus B.Dunstonas įtraukiamas į panašius sąrašus, bet karjeros pabaiga kaip neateina, taip neateina. Jau atrodė, kad po sezono Kaune veteranas kabins sportbačius ar bent leisis į žemesnį lygį, bet jis vėl rado darbą Eurolygoje – Milano „EA7 Emporio Armani“ klube. Aukštaūgiui jau 39-eri, jis vyriausias lygos žaidėjas ir įdomu, kiek pravers Milano klubui, nes pernai jis per 16 minučių metė 4,1 taško, atkovojo 3,3 kamuolio ir rinko 5,4 naudingumo balo Eurolygoje.
Sergio Llullas
Visi gerai pamename Madrido „Real“ veteranus, iš kurių, keičiantis kartoms, žaisti beliko vienintelis S.Llullas. Po pusantro mėnesio jam sukaks 38-eri ir realu, kad gynėjo era Madride tuo ir baigsis. Vasarą kapitonas pratęsė sutartį dar metams. S.Llullo metimai ir šaltas kraujas dar neseniai nešė ne tik pergales, bet ir Eurolygos titulą „Real“ ekipai, bet praeito sezono vaidmuo jau buvo menkokas: 17 min., 6,6 taško, 5,1 naudingumo balo.
Danielis Hackettas
Gynėjas Eurolygoje skaičiuoja ilgą ir skambią karjerą, o Bolonijos ekipoje jis žaidžia nuo 2022 m. Kontraktas baigiasi 2026-aisiais ir tuo metu D.Hackettui bus jau 38-eri. Kitas šios komandos veteranas Marco Belinelli jau pasitraukė, o D.Hacketto vaidmuo jau taip pat primena saulėlydį – Eurolygoje jis vos sukrapštydavo 2,5 taško, nors dar metais anksčiau buvo gerokai svarbesnis savo komandai. Nusimato atsisveikinimas su Bolonija ir Eurolyga.
Melih Mahmutoglou
Stambulo „Fenerbahče“ komandos veidas ir kapitonas, kuris pastaruosius porą metų daugiau reikšmės komandai turi vietinėje lygoje, nei Eurolygoje, kur per du sezonus viso sužaidė tik 15 rungtynių. Vasarą jis sutartį pasirašė dar metams, tai bus jau tryliktasis veterano sezonas Stambule ir akivaizdu, kad būnant 36-erių jis atsisveikins su klubu.
Eliasas Harrisas
36-erių vokietis Miuncheno komandos garbę gina nuo 2022-ųjų ir visada buvo epizodinis žaidėjas. Praeitais metais jis buvo pastebimiausias per visą savo etapą Miunchene. Atsarginis krepšininkas niekad nebuvo labai išsiskiriantis veidas „Bayern“ gretose ir sutarčiai pasibaigus kitąmet, veikiausiai komanda ieškos kito priekinės linijos žaidėjo su tolesne perspektyva.
Amathas M‘Baye
Anksčiau keletą sezonų Eurolygoje praleidęs puolėjas grįžo čia po poros metų, uždirbant pinigus teroristinėje Rusijoje. Būdamas vietiniu žaidėju jis dar gavo kontraktą Paryžiaus „Paris“ klube metams, bet stebuklų Eurolygoje iš jo tikėtis nebeverta. A.M‘Baye netrukus 36-eri, Eurolygoje jam tai tikrai paskutiniai metai, bet žinant jo norą užsidirbti pinigus, gali būti, kad vėliau jis kelsis į kokią kitą šalį pabaigti savo karjeros.
Kostas Sloukas
K.Sloukas tikrai neatrodo kaip veteranas, kuriam metas trauktis ir kuris nebeturi parako. Jis dar žaidė Europos čempionate, o Atėnų „Panathinaikos“ klube buvo vienas vedlių, Eurolygoje rinkęs 9,1 taško, 4,8 perdavimo ir 12,1 naudingumo balo. Vis tik dar 2024-aisiais pats K.Sloukas teigė, kad nori trauktis dar būnant aukštumoje, o ne nebepajėgiant rungtyniauti. 2–3 metai – tiek papildomos karjeros jis tuo metu numatė sau. K.Slouko kontraktas galioja iki vasaros, tuo metu jam bus 36-eri ir nenustebintų, jei norėdamas trauktis, būnant gerame lygyje, gynėjas tai ir padarytų.
Kostas Papanikolaou
Dar vienas veteranas iš Graikijos, tik kito klubo – Pirėjo „Olympiacos“. 35-erių puolėjas OLY priklauso nuo 2016 metų ir kitąmet švęs dešimtmetį klube, kas būtų graži sukaktis atsisveikinti. Jis turėjo „pliusą“ kontrakte, kurį išnaudojo, o Eurolygoje užima jau tik epizodinį vaidmenį, rinkdamas 4,8 taško. Galimas atvejis, kad kontraktą jis prasitęs dar metams, bet nežinia, ar jo požiūris nesutaps su K.Slouko – trauktis tada, kai dar nėra saulėlydis.
Nando De Colo
Daugiausiai veteranų prikaupusi yra Vilerbano ASVEL komanda – jų sąraše rasite net kelis. Savo amžiumi Bryantą Dunstoną jau vejasi prancūzas N.De Colo, kuriam birželį sukako 38-eri. Kitoje komandoje tokio vaidmens veteranas jau nebeturėtų, bet Vilerbane jis per 21 minutę dar fiksavo 11,5 taško ir 4,5 perdavimo statistiką. Vasarą jis davė interviu vietos žiniasklaida ir pripažino, kad pasibaigus sutarčiai galvos apie karjeros pabaigą.
Thomasas Heurtelis
Prancūzas pastaruoju metu labiau buvo pasižymėjęs ne tik žaidimu, kiek gretimais karjeros vingiais, kai buvo paliktas oro uoste, kuomet žaisdamas Barselonoje sutarė su „Real“, kuomet kėlėsi į Sankt Peterburgą, nepaisydamas pažado Prancūzijos federacijai ar kuomet buvo vėl apgręžtas Barselonos oro uoste. 36-erių įžaidėjas grįžta į Eurolygą po trijų sezonų pertraukos, nes pasirašė metų sutartį su ASVEL ir gali būti, jog tai ne tik sugrįžimas, bet ir atsisveikinimas.
Edwinas Jacksonas
36-ąjį gimtadienį neseniai atšventęs prancūzas per kelis etapus Vilerbane iš viso skaičiuoja devintą sezoną. Prancūzijos lygoje komandai jis dar reikalingesnis, bet Eurolygoje rinko vos po 3,6 taško ir 1,8 naudingumo balo. Jis vis prasitęsdavo kontraktą su ASVEL po papildomus metus, bet greičiausiai šie taps paskutiniais.
Davidas Lighty
37-erių puolėjas – dar vienas ištikimas Vilerbano karys, čia rungtyniaujantis nuo 2017-ųjų ir anksčiau tai daręs dar dvejus metus. Penkiskart Prancūzijos čempionas dabartinį kontraktą su ASVEL pasirašė dar 2021 metais – tada jo trukmė atrodė įspūdinga – iki 2026 metų. 4,4 taško žaidėjas gali tapti dar vienu veteranu, kurio po šio sezono aikštėje nebematysime.
