Eurolygos tritaškių rekordą pagerinę Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai nušlavė varžovus iš Ispanijos

Pirmajame kėlinyje rezultatas dar buvo apylygis, bet Šaro kariauna antrojo kėlinio pradžioje laimėjo atkarpą 14:2 ir atitrūko iki 36:21.

Nuo tada jie visiškai dominavo ir skirtumas tik dar labiau didėjo. Prasidedant ketvirtajam kėliniui turkai pirmavo 87:61. Per jį sėkmingai išlaikė triuškinamą pranašumą ir šventė pergalę.

„Fenerbahče“ puikiai rungtynėse metė tritaškius, kai pataikė 24 iš 38 (63 proc.). Jiems tai kartu buvo ir rezultatyviausios šios sezono rungtynes turnyre.

2⃣4⃣ threes scored in a single game is a new ⭐️𝗘𝘂𝗿𝗼𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱⭐️ that now belongs to @FBBasketbol 🎯 pic.twitter.com/yEpWcw8UYJ

