Eurolygos savaitės epizodų viršūnėje – antgamtiškas Lessorto dėjimas per Motiejūną

Antrojo ketvirčio pabaigoje PAO atsiliekant 41:43 prancūzas įkrovė iš viršaus nepaisydamas jam po keliu pasimaišiusio Donato Motiejūno.

Būtent šis dėjimas išrinktas gražiausiu dvyliktojo Eurolygos turo epizodu.

Dešimtuke iš pozityviosios pusės pateko ir kitas lietuvis Rokas Jokubaitis. Tel Avivo „Maccabi“ įžaidėjas gražiai pakabino kamuolį ore, kurį nugara į krepšį įkrovė aukštaūgis Jaylenas Hoardas.

Dukart skirtinguose amplua dešimtuke sudalyvavo turo MVP tapęs Walteris Tavaresas – devintojoje vietoje atsidūrė jo blokas Kevinui Punteriui, penktąją užėmė paties gautos „stogas“ nuo Joelio Parra.

Three certainties for life...



Eat, Drink and LESSORT ROCKING THE RIM 🤯



Everything else is optional! #MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/VrbMPZ9D2Y