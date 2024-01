Eurolygos rungtynės pirmą kartą vyks Rygoje

Susitikimas numatytas vasario 8-ąją dieną.

Rungtynes į kitą šalį buvo nuspręsta perkelti dėl saugumo priežasčių. Turkai negalėjo užtikrinti svečių saugumo.

Tokia pat situacija buvo ir su Šaro treniruojama „Fenerbahče“. Jie rungtynes su „Maccabi“ prieš keletą savaičių žaidė Panevėžyje ir laimėjo net 109:74.

First EuroLeague game in Latvia!



Two-time EuroLeague champion Anadolu Efes will host Maccabi Playtika Tel Aviv in Riga on 8th February 2024.



Get your seat for this historical game at the Arena Riga!



👉 https://t.co/zm6jnK6WzR#Together#WhereIStand pic.twitter.com/0Gx2F5kBU6