Eurolygos planuose – pokyčiai: augantis komandų skaičius ir dvi konferencijos

„Eurohoops“ skelbia, kad Eurolygos vadovai dalyvaujančioms ekipoms ir akcininkams pristatė naują formatą.

Lyga nori didinti komandų skaičių iki 20. Taip pat svarstoma lygą skelti į dvi konferencijas panašiu principu kaip NBA.

Tai reikštų, kad reguliariajame sezone klubai sužaistų po 28 mačus.

