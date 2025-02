Ekspertė įvardijo, kuriuo šaukimu Justė Jocytė galėtų būti pasirinkta šių metų WNBA naujokių biržoje

Jei J.Jocytė nuspręs teikti savo paraišką šių metų naujokių biržai, tai S.Merchant jai prognozuoja pirmojo rato 11-ą šaukimą. Tokiu atveju J.Jocytė atsidurtų vienoje stipriausių WNBA komandų – Minesotos „Lynx“. Šis klubas praėjusiame sezone nukeliavo iki finalo ir tik po dramatiškos serijos 2-3 pralaimėjo prieš Niujorko „Liberty“.

„Kad ir ką „Lynx“ pasirinks šiuo šaukimu, tai žaidėjai bus sunku įsitvirtinti komandos rotacijoje 2025-ųjų sezone. Alissa Pili ir Diamond Miller tai jau pajautė pernai.

Tokiu atveju, kodėl nevertėtų pašaukti talentingos europietės? Jocytei yra 19-a metų, ji puikiai žaidžia Lietuvos rinktinėse, 16-metes atvedė link sidabro, o 18-metes – link aukso. Prancūzijos aukščiausioje lygoje ji renka po 11,2 taško, atlieka po 3,4 rezultatyvaus perdavimo ir meta tritaškius 35,7 proc. taiklumu. Dar po kelerių metų ji galėtų būti svarbi žaidėja WNBA lygoje“, – svarstė S.Merchant.

Apskritai, iš 15 žurnalistų ir ekspertų, kurie jau pataikė WNBA naujokių biržos pirmojo rato šaukimų prognozę, S.Merchant yra vienintelė, paminėjusi J.Jocytę.

Reikia pažymėti, kad pati J.Jocytė dar nėra priėmusi sprendimo dėl WNBA naujokių biržos, be to, dar visai neseniai buvo abejojama, ar ji atitinka „tarptautinės žaidėjos“ statusą, nes gimė JAV. Visgi, pati J.Jocytė neseniai patvirtino, kad visas taisykles ji atitinka.

Lithuania’s Justė Jocytė is now eligible for the 2025 WNBA Draft, she told @TheNextHoops.



Jocytė was born in the US, but has played her entire career overseas. The 19-year-old guard is a potential first-round pick in this year’s draft.



