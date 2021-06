Eurolygos jaunimo turnyro starte žalgiriečiai nusileido favoritams

Ketvirtadienį Valensijoje prasidėjo aštuonių geriausių Eurolygos jaunimo komandų turnyras. Kauno „Žalgirio“ aštuoniolikmečiai pirmajame A grupės mače susitiko su viso turnyro favoritais – Madrido „Real“ krepšininkais, kuriems pralaimėjo 65:79 (18:22, 18:22, 10:20, 19:15).

Kitame A grupės mače Vilerbano ASVEL jaunuoliai 83:68 nugalėjo Belgrado „Crvena Zvezda“ komandą. Jaunieji žalgiriečiai su serbais žais penktadienį 10.00 val. o su prancūzais susitiks šeštadienį 13.00 val.

Rungtynes su Madrido „Real“ sėkmingai pradėjo prieš porą mėnesių atrankos turnyre dėl traumos nežaidęs Paulius Murauskas. Po jo 7 taškų ir Radvilo Kneižio tritaškio kauniečiai pirmavo 10:6. Dominykas Butka pelnė dvitaškį su pražanga (13:8), Liutautas Lelevičius taikliai atakavo iš toli (16:17), tačiau kėlinio pabaigoje priekyje jau buvo Ispanijos ekipa – 18:22.

Po R.Kneižio taškų ir Dovydo Butkos tolimo metimo jaunieji žalgiriečiai buvo priartėję 23:24, bet po to pusketvirtos minutės nepasižymėjo ir atsiliko 23:37. Prieš kėlinio pabaigą skirtumą kiek apmažino Tito Sargiūno 6 taškai ir L.Lelevičiaus prasiveržimas – 36:44.

Iškart po didžiosios pertraukos kauniečiai pradėjo strigti „Real“ gynyboje, per 6 minutes pelnė vos 2 taškus ir leido varžovams atsiplėšti 38:60. Trečiojo kėlinio antroje pusėje Ugnius Jaruševičius rinko 4 taškus, kėlinį tritaškiu užbaigė Dovydas Butka – 46:64.

Nors ketvirtasis kėlinys tebuvo formalumas, jaunieji žalgiriečiai mačo pabaigoje sugebėjo sumažinti 24 taškų „Real“ pranašumą iki 14 – 65:79.

„Žalgiris“: R.Kneižys 10, P.Murauskas 9 (5 atk. kam., 2 blk.), Dominykas Butka 9, Dovydas Butka 8 (6 per. kam.), L.Lelevičius 8 (5 atk. kam.), T.Sargiūnas 8, U.Jaruševičius 7, K.Kublickas 4, E.Bartninkas 2, M.Krivas 0 (2 per. kam.), K.Leliukas 0, M.Kočanas 0.

„Real“: J.Nunezas 16 (6 atk. kam., 6 rez. perd., 4 per. kam., 8 kld.), K.Kostadinovas 12 (4 rez. perd., 2 per. kam.), E.Ndiaye 11 (13 atk. kam., 4 per. kam.), H.Veesaaras 11 (5 atk. kam.), S.Garuba 11.