Eurolygos čempionai žvalgosi į Kauną – sudomino amerikietis

Graikijos žurnalistas Dionysis Aravantinos praneša, kad T. Walkupu susidomėjo Eurolygos čempione tapusi Stambulo „Anadolu Efes“.

Kurį laiką netyla kalbos, kad Turkijos klubas gali atsisveikinti su sezono MVP Vasilije Micičiumi – serbas gali nutūpti NBA. Tiesa, oficialiai dar tai nepaskelbta, o anksčiau žaidėjo agentas pasakė, kad V. Micičius išvažiuos už Atlanto nebent su užtikrinto žaidimo laiko garantijomis.

EuroLeague free agency rumors/reports over the last few days:



◼️ Panathinaikos parts ways with Shelvin Mack

◼️ Efes interested in Thomas Walkup

◼️ Olympiacos interested in Corey Walden

◼️ Sergey Karasev signs with Zenit

◼️ Mateusz Ponitka signs three-year extension with Zenit