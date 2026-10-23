Eurolyga: „Žalgiris“ – ASVEL (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

Komandų situacija turnyro lentelėje – identiška – 2 pergalės ir 4 nesėkmės.
„Žalgiris“ įveikė Barselonos „Barcelona“ bei Belgrado „Crvena Zvezda“, tačiau krito prieš Stambulo „Fenerbahče“ ir „Anadolu Efes“, taip pat – Pirėjo „Olympiacos“ ir Paryžiaus „Paris“.
ASVEL susitvarkė su Tel Avivo „Maccabi“ bei „Paris“, bet nusileido Atėnų „Panathinaikos“, Valensijos „Valencia“, „Crvena Zvezda“ ir Madrido „Real“.
Rungtynių pradžia – 20 valandą, sekite ir stebėkite jas su Krepsinis.net.
Rungtynėms nėra registruoti Nigelas Williamsas-Gossas, Deividas Sirvydis ir Kaodirichi Akobundu-Ehiogu.
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