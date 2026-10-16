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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Eurolyga tiesiogiai: „Žalgiris“ – „Anadolu Efes“

2026-10-16 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-16 19:00
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Kauno „Žalgiris“ penktadienį sugrįžta į namų areną, kurioje sieks nutraukti dviejų pralaimėjimų seriją Eurolygoje. Tomo Masiulio auklėtiniai šeštojo turo rungtynėse priims Stambulo „Anadolu Efes“ krepšininkus.

Kauno „Žalgiris“ penktadienį sugrįžta į namų areną, kurioje sieks nutraukti dviejų pralaimėjimų seriją Eurolygoje. Tomo Masiulio auklėtiniai šeštojo turo rungtynėse priims Stambulo „Anadolu Efes“ krepšininkus.

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Praėjusiame ture Lietuvos čempionai išvykoje 80:99 neprilygo Šarūno Jasikevičiaus treniruojamai „Fenerbahče“ ekipai.

Tuo metu Pablo Laso vadovaujamas „Anadolu Efes“ klubas sezoną pradėjo dar prasčiau. Turkijos ekipa per penkerias rungtynes iškovojo vos vieną pergalę, o praėjusiame ture namuose 94:84 nusileido Madrido „Real“ krepšininkams.

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Prieš artėjančią akistatą T. Masiulis akcentavo žalgiriečių gynybos problemas ir pabrėžė, kad komanda privalo išlaikyti kovingumą iki pat rungtynių pabaigos.

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Papildomos intrigos susitikimui suteikia ir tai, kad po trejų rungtynių išvykose „Žalgiris“ pagaliau sugrįžta į savo areną. Kauniečius pasitiks sausakimšos tribūnos – tai bus jau 43-iosios iš eilės išparduotos klubo Eurolygos namų rungtynės.

Eurolygos šeštojo turo rungtynės Kauno „Žalgirio“ arenoje prasidės 20 valandą.

 

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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