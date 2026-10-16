Eurolyga tiesiogiai: „Žalgiris“ – „Anadolu Efes“

Praėjusiame ture Lietuvos čempionai išvykoje 80:99 neprilygo Šarūno Jasikevičiaus treniruojamai „Fenerbahče“ ekipai.
Tuo metu Pablo Laso vadovaujamas „Anadolu Efes“ klubas sezoną pradėjo dar prasčiau. Turkijos ekipa per penkerias rungtynes iškovojo vos vieną pergalę, o praėjusiame ture namuose 94:84 nusileido Madrido „Real“ krepšininkams.
Prieš artėjančią akistatą T. Masiulis akcentavo žalgiriečių gynybos problemas ir pabrėžė, kad komanda privalo išlaikyti kovingumą iki pat rungtynių pabaigos.
Papildomos intrigos susitikimui suteikia ir tai, kad po trejų rungtynių išvykose „Žalgiris“ pagaliau sugrįžta į savo areną. Kauniečius pasitiks sausakimšos tribūnos – tai bus jau 43-iosios iš eilės išparduotos klubo Eurolygos namų rungtynės.
Eurolygos šeštojo turo rungtynės Kauno „Žalgirio“ arenoje prasidės 20 valandą.
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