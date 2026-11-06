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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Eurolyga: „Bešiktaš“ – „Žalgiris“ (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

2026-11-06 18:30 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-06 18:30
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Dešimtąjį šio sezono mačą Eurolygoje pasitinka Kauno „Žalgiris“ (5/4).

Dešimtąjį šio sezono mačą Eurolygoje pasitinka Kauno „Žalgiris“ (5/4).

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Lietuvos čempionai išvykoje grumsis su Stambulo „Bešiktaš“ (4/5).

Komandos yra kaimynės turnyro lentelėje – dešimtą ir vienuoliktą vietas užimančius klubus skiria tik įkrintamąsias žyminti riba.

„Bešiktaš“ įsibėgėjant sezonui pasipildė buvusiu žalgiriečiu Lonnie Walkeriu, kuris jau spėjo suversti 30 taškų į Bolonijos „Virtus“ krepšį.

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„Žalgiris“ į Stambulą išsivežė 12 žaidėjų – Kaune liko po traumos sveikstantis Nigelas Williamsas-Gossas, Marekas Blaževičius, Deividas Sirvydis ir Dovydas Giedraitis.

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Turkijos megapolyje pasveikintas Dustinas Sleva, kuris prieš kraustydamasis į Kauną vilkėjo būtent „Bešiktaš“ marškinėlius.

Rungtynių eiga:

Rungtynes atidarė Keenano Evanso tritaškis, o vėliau aikštėje virė lygi kova. D.Sleva prieš buvusią savo komandą prisistatė tritaškiu, po sėkmingos varžovų atakos rezultatą lygino Ąžuolas Tubelis – 13:13. „Bešiktaš“ į aikštę mestas Ante Žižičius buvo baudžiamas gynyboje ir pakeistas vos po pusantros minutės, bet „Žalgiris“ spėjo truktelėti į priekį 20:15. Iki kėlinio pabaigos persvara aptirpo tik vienu metimu – 20:17.

 

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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