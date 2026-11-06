Eurolyga: „Bešiktaš“ – „Žalgiris“ (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

Lietuvos čempionai išvykoje grumsis su Stambulo „Bešiktaš“ (4/5).
Komandos yra kaimynės turnyro lentelėje – dešimtą ir vienuoliktą vietas užimančius klubus skiria tik įkrintamąsias žyminti riba.
„Bešiktaš“ įsibėgėjant sezonui pasipildė buvusiu žalgiriečiu Lonnie Walkeriu, kuris jau spėjo suversti 30 taškų į Bolonijos „Virtus“ krepšį.
„Žalgiris“ į Stambulą išsivežė 12 žaidėjų – Kaune liko po traumos sveikstantis Nigelas Williamsas-Gossas, Marekas Blaževičius, Deividas Sirvydis ir Dovydas Giedraitis.
Yönetim Kurulu Üyemiz Özkan Arseven, Zalgiris Kaunas karşılaşması öncesinde 2024/25 sezonunda formamızı giyen eski sporcumuz Dustin Sleva'ya plaket takdim etti. 🖤🤍 https://t.co/oZQVDfCCosREKLAMA— Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) November 6, 2026
Turkijos megapolyje pasveikintas Dustinas Sleva, kuris prieš kraustydamasis į Kauną vilkėjo būtent „Bešiktaš“ marškinėlius.
Rungtynių eiga:
Rungtynes atidarė Keenano Evanso tritaškis, o vėliau aikštėje virė lygi kova. D.Sleva prieš buvusią savo komandą prisistatė tritaškiu, po sėkmingos varžovų atakos rezultatą lygino Ąžuolas Tubelis – 13:13. „Bešiktaš“ į aikštę mestas Ante Žižičius buvo baudžiamas gynyboje ir pakeistas vos po pusantros minutės, bet „Žalgiris“ spėjo truktelėti į priekį 20:15. Iki kėlinio pabaigos persvara aptirpo tik vienu metimu – 20:17.
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