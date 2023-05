Euforijoje esantys latviai: „Prieš rungtynes sakiau – meskite man ritulį į veidą, kad tik laimėtume medalius“

Ledo ritulį itin mylintys latviai – euforijoje, tuo tarpu Latvijos rinktinės žaidėjai po sensacingos pergalės netramdė emocijų ir kalbėjo apie tai, kaip jiems pavyko pasiekti istorinę pergalę.

Kristapui Zile ankstesnėse rungtynėse ritulys pataikė į veidą, tačiau tai nesutrukdė jam toliau žaisti pasaulio čempionate.

„Visas kraujas, visos rentgeno nuotraukos, kurias mums teko pereiti, yra to vertos. Kas galėjo pagalvoti, kad po pirmų dviejų turnyro rungtynių galime tai padaryti. Visa Latvija, mūsų sirgaliai stūmė mus į priekį. Visam ledo ritulio pasauliui įrodėme, kad su didžiulėmis širdimis, didžiuliu atsidavimu, galime pasiekti didelių dalykų ir padaryti stebuklus. Dabar esu septintame danguje. Tiesiog noriu mėgautis šia akimirka, tikiuosi, kad ji niekad anesibaigs. Ačiū visiems, visiems, visiems“, – susijaudinęs kalbėjo K.Zile.

25-erių metų ledo ritulininkas interviu metu išsitraukė dar vieną medalį. Po pusfinalio rungtynių su Kanada, K.Zile savo lazdą padovanojo mažajam gerbėjui, o šiandien dovaną gavo pats.

„Vienas mažas berniukas padovanojo man medalį ir pasakė, kad mes jau jo nusipelnėme ir kad jo akimis, mes jau esame čempionai. Pasakiau, kad po rungtynių nuvešiu į Latviją dar vieną medalį. Džiaugiuosi, kad mums pavyko jį iškovoti Latvijai.

Rytoj susitiksime prie Laisvės paminklo ir švęsime!. Prieš rungtynes sakiau, kad man gali ritulį mesti tris kartus į veidą, esu tam pasiruošęs, svarbu, kad mes laimėtume. Tai yra to verta. Kai atiduodi viską ir matai, kad komanda daro tą patį, o pabaigoje pasikabini medalį... Visas kraujas, visi rentgeno spinduliai yra to verti“, – pridūrė jis.

Kristianas Rubinsis prie Latvijos rinktinės prisijungė tik prieš pat grupių etapo pabaigą ir mačą su Šveicarija, tačiau šiandien jis tapo nacionaliniu didvyriu, kai mače su JAV išlygino rezultatą ir pelnė pergalingą įvartį pratęsimo metu.

„Beprotiškos emocijos. Dar dabar negaliu suprasti, kas nutiko. Medalis yra sunkus, man jau šiek tiek skauda kaklą jį nešiojant. Šaunu, kad namuose turime tokią pergalę ir medalius. Tiek daug emocijų, tiek daug visko. Tai buvo sunkūs metai, bet kaip buvo, taip buvo. Esu dėkingas už tai, kas įvyko“, – kalbėjo ledo ritulininkas.

Jis atskleidė, kad niekada nesitikėjo, jog vieną dieną stovės su pasaulio čempionato medaliu.

„Visiškai ne... Žinoma, buvo mintis ir idėja, kad to norėtųsi, bet ar tai įvyks? Pastarosiomis dienomis, kaip komanda, laimėjome, jautėmės labai gerai, viskas veikė, o Arturs Šilovs buvo tiesiog siena vartuose. Tada jau jautėme, kad lengvai galime tai padaryti. Jeigu klausiate, ar taip pat galvojome ir prieš dešimt metų, tai tikrai ne“, – kalbėjo sportininkas.

Latvia wins the first medal ever at #IIHFWorlds!🇱🇻🎉 @lhf_lv #USALAT #IIHFWorlds pic.twitter.com/SqnufKcooy