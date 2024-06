Euforija Airijoje: bėgikai triumfavo Europos čempionato estafetės rungtyje

Nestandartinę rungtį – mišrią estafetę 4x400 m – laimėjo Airija (Christopheris O‘Donnellas, Rhasidat Adeleke, Thomas Barras ir Sharlene Mawdsley). Airiai finišavo per 3 min. 9.92 sek. ir aplenkė italus (3:10.69) bei olandus (3:10.73). Būtent olandai savo gretose turėjo 400 m bėgimo žvaigždę Femkę Bol, kuri galingu finišu pakėlė Nyderlandų komandą į pirmąjį trejetą ir būtų aplenkusi italę, jei distancija būtų keliais metrais ilgesnė.

Ireland 🇮🇪 wins the mixed 4x400m at the World Relays in a National Record of 3:09.92, setting a new Championship Record as well!



Rhasidat Adeleke 🇮🇪 split 49.53s, while Femke Bol 🇳🇱 helped the Dutch team to Bronze with her 49.21s split on anchor.pic.twitter.com/hAzRYXhMDB