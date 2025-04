ESPN: Brazilija vėl užmezgė kalbas su Carlo Ancelotti atstovais

Brazilija praėjusį mėnesį atleido trenerį Dorivalį Junior ir buvo nusitaikę į „Al Hilal“ strategą Jorge Jesusą kaip galimą pamainą. C. Ancelotti, kurio kontraktas su Madrido „Real“ galioja iki 2026 m. birželio mėnesio, buvo federacijos prezidento Ednaldo Rodrigueso pasirinkimas vadovauti rinktinei nuo tada, kai iš vyriausiojo trenerio pareigų atsistatydino Titte.

Nepaisant to, kad C. Ancelotti viešai pakartojo, jog nori tęsti savo darbą „Real“, tačiau pastarasis susiduria su dideliu spaudimu po to, kai „Karališkasis“ klubas UEFA Čempionų lygos ketvirtfinalyje nusileido Londono „Arsenal“, o „La Liga“ pirmenybėse nuo lyderės „Barcelonos“ atsilieka keturiais taškais.

Brazilijos futbolo federacija stebės Ispanijos Karaliaus taurės finalą tarp „Real“ ir „Barcelonos“ žinodami, kad „Karališkojo" klubo pralaimėjimas gali nulemti C. Ancelotti atleidimą. Pasak ESPN šaltinių, federacija pastarosiomis savaitėmis atnaujino kalbas su šio trenerio atstovais.