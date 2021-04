„EspiranTo“ sugrįžta: vienas garsiausių Lietuvos CS:GO žaidėjų – paslaptimis apgaubtoje įspūdingoje sudėtyje

Nors naujos organizacijos pavadinimas dar neskelbiamas, ją turėtų sudaryti pajėgi sudėtis.

Kartu su „EspiranTo“ naujame projekte žais prieš tai „Fnatic“ atstovavęs garsusis švedas Robinas „flusha“ Ronnquistas, suomiai Micka „suNny“ Kemppi ir Jere „sergej“ Salo, prieš tai žaidę ENCE komandoje, bei turkas Bugra „Calyx“ Arkinas, neseniai buvęs „Team Envy“ gretose.

„Šiandien pagaliau galiu pranešti apie naujos komandos projektą, prie kurio dirbome pastaruosius kelis mėnesius“, – „Twitter“ tinkle pirmadienį paskelbė „flusha“.

Finally today i get to announce the team project we have been working on for the past few months.

Not everything is set in stone regarding lineup but for now it is:

flusha

suNny

sergej

espiranto

Calyx



We have an organisation supporting us that will go public in the near future!