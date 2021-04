„ESL Pro League“ CS:GO turnyro finale — žadą atėmusi 8 valandų trilerio kulminacija

Penkių žemėlapių finalo trileryje „Heroic“ 3-2 pranoko „Gambit Esports“ ekipą, o savo komandą į piekį vedė nepriekaištingą pasirodymą surengęs Casperas „Cadian“ Molleris.

Iš viso penkių žemėlapių serija truko beveik aštuonias valandas. Kova startavo „Heroic“ pasirinktame „Inferno“ žemėlapyje, tačiau jį geriau pradėjo „Gambit Esports“, išsiveržę į priekį 11:4. Visgi į antiteroristų pusę stoję „Heroic“ sugebėjo išlyginti rezultatą ir išplėšti pratęsimą — 15:15. Nors galiausiai „Heroic“ pavyko laimėti pratęsimą, pirmasis žemėlapis parodė, jog finale nusimato labai įtempta kova.

This is one of the best clutches I have ever seen holy Cadian pic.twitter.com/d6PJXLRX3a