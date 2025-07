Endricko trauma smogia „Real“ klubui: puolėjas praleis sezono pradžią

Gydytojai po atliktų tyrimų rekomendavo futbolininkui nerizikuoti sveikata ir skiria reabilitacijos laikotarpį, per kurį Endrickas negalės nei treniruotis pilnu krūviu, nei dalyvauti rungtynėse. Šis sugrįžęs skausmas yra jau antras tokio pobūdžio traumos pablogėjimas per pastaruosius kelis mėnesius – dėl to stipriai ribojamas puolėjo žaidybinis laikas. Specialiai Endrickui sudaryta gydytojų ir reabilitacijos specialistų programa, kurios pagrindinis tikslas – užtikrinti visišką pasveikimą prieš grįžtant į aikštę.

Endricko trauma reiškia, kad futbolininkas praleis sezono startą Ispanijoje ir prie komandos galės prisijungti tik sezonui įsibėgėjus. Jis taip pat praleis rugsėjį laukiančias Pasaulio čempionato atrankos rungtynes su Brazilijos rinktine.

19-metis savo komandai negali padėti nuo gegužės ir buvo priverstas praleisti FIFA Pasaulio klubų taurę.