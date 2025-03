Emocijų pliūpsnis Majamyje: raketes ėmė laužyti abu tenisininkai

A.Filsas pirmajame sete dramatiškai išsigelbėjo (3:5, 5:5) ir išplėšė pratęsimą, kuriame atlaikė net 5 „set pointus“ (3:6, 8:9, 10:11), o pats 4-u bandymu pasinaudojo proga tašku laimėti setą. Antrajame sete A.Filsas kūrėsi nemažai „break pointų“, o dešimtajame geime 2 kartus buvo per tašką nuo pergalės. Visgi, F.Tiafoe išsigelbėjo, o vienuoliktajame geime netgi laimėjo varžovo padavimų seriją ir sėkmingai baigė setą.

A.Filsas, kuris antrajame sete paleido pergalę iš rankų, buvo toks įsiutęs, jog net keletą kartų trenkė raketę į žemę.

Arthur Fils after losing the second set from match points up: pic.twitter.com/d4h7ZXgusv