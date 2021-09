Emmanuelis Mudiay beveik tapo herojumi – „Žalgiris“ nusileido „Lokomotiv“

„Žalgirio“ laukia dar ketverios draugiškos rungtynes, o oficialiai sezonas prasidės rugsėjo 20 d. Lietuvos krepšinio lygoje prieš Jovanos „CBet“.

Kauniečiai mačą pradėjo spurtu 7:0, o rungtynes atidarė įspūdinga Emmanuelio Mudiay ir Joffrey Lauvergne‘o ataka „žemė-oras“.

Vis tik labiausiai ne optimali forma pasimatė gynyboje. „Lokomotiv“ pirmuose dviejuose kėliniuose rinko daugiau nei 20 taškų, o po pertraukos įsiplieskė Errickas McCollumas.

Pastarasis per 10 minučių įsmeigė net 16 taškų ir žalgiriečiai atsilikinėjo 67:71. „Žalgirio“ gretose smaginosi E. Mudiay, kuris per 18 minučių žaidimo sumetė 13 taškų ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.

.@emmanuelmudiay with 6 points in a row in third quarter! pic.twitter.com/n9zxNjF5xQ