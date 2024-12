Emilis Stanionis atskleidė, ko tikisi ateinančiais metais: „Esu pasiruošęs didžiausiems karjeros metams“

„Esu pasiruošęs paversti 2025 metus didžiausiais mano karjeroje. Mano tikslas kitąmet yra apginti WBA diržą bent 3 kartus ir „suvienyti“ titulus. Noriu įrodyti, kad su geriausias šioje svorio kategorijoje. Tam, kad tai padaryčiau, esu pasiruošęs kautis su bet kuo“, - kalbėjo lietuvis.

E.Stanionis 3 kovų per vienerius metus nėra turėjęs nuo pat 2019 m., o per paskutinius 3 metus iš viso kovojo vos 2 sykius. Tiesa, tokia situacija daugeliu atvejų susiklostė ne dėl lietuvio, o dėl varžovų kaltės ir agentų neveiksnumo.

„Kiekvieną dieną Lietuvoje aš sunkiai dirbu. Šaltas oras ir ne pačios geriausios sąlygos mane užgrūdina ir padeda išlaikyti koncentraciją. Esu pasiruošęs naujienai apie didelę kovą. Kai ateis laikas, fanams padovanosiu gerą reginį.

Mano galutinis tikslas yra tapti geriausiu absoliučios svorio kategorijos „pound-for-pound“ kovotoju pasaulyje. Darau viską, kad tai taptų realybe, pradedant intensyviomis treniruotėmis, baigiant savo technikos tobulinimu. 2025 metai bus tie, per kuriuos aš įsitvirtinsiu tarp geriausių pasaulio kovotojų“, - žadėjo E.Stanionis.

WBA yra liepusi E.Stanioniui ginti diržą prieš Šachramą Gijasovą, bet bokso užkulisiuose kalbama, kad kitu lietuvio varžovu gali tapti ir Jaronas Ennisas, jei Š.Gijasovas sutiks su kompensacija.

Eimantas Stanionis wants three fights, unification in 2025 https://t.co/MFfO3yGD1R