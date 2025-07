Elzė Kudulytė dramatiškai užsitikrino vietą Europos U23 čempionate: „Tikrai buvo baimės“

Šuolio su kartimi rungties normatyvas į liepos 17–20 d. Bergene (Norvegija) vyksiantį Europos U23 čempionatą yra 4.05 m. Šį aukštį E. Kudulytė įveikė trečiu bandymu, pagerino asmeninį rekordą ir tapo šalies vicečempione.

„Pačios geriausios emocijos. Buvo daug streso, nes vėjas nebuvo labai palankus ir teko pasiimti kitas, žymiai ilgesnes, kartis. Tik trečiu bandymu įveikiau 4.05 m aukštį, tai tikrai buvo baimės. Pati save pastarąsias dienas įtikinėjau, kad čia yra mano bruožas – esant spaudimui man sekasi geriau“, – po rungties kalbėjo E. Kudulytė.

Sportininkė tikina, jog šis rezultatas ne riba, o pirmajame karjeros Europos čempionate šuolininkė su kartimi jaus ir šalies rekordininkės Rugilės Miklyčiūtės palaikymą: „Rezultatas labai džiugina, tačiau žinau, kad susitvarkiusi techniką ir emocijas, tikrai žymiai aukščiau galiu šokti. Čempionate bandysiu pakartoti dabartinį rezultatą ir siekti naujų rekordų, tikiuosi pavyks. Su Rugile esame geros draugės, labai daug palaikymo sulaukiu. Ji padeda, paguodžia ir duoda patarimų, kai reikia. Džiaugiuosi, kad turėsiu ją šalia ir galėsiu kreiptis.“

Prieš mažiau nei dvi savaites Lietuvos rekordą pagerinusi R. Miklyčiūtė (4.30 m) tapo Lietuvos U23 čempione (4.15 m). Čempiono titulą Druskininkuose iškovojo ir sprinteris Lukas Sutkus. Pastarasis 400 m distanciją įveikė per 47,41 sek. Tai buvo antras sportininko startas 400 m rungtyje šiame vasaros sezone, o jame pavyko užfiksuoti sezono rekordą.

„Sezono pradžia gana kukloka ir norėtųsi geresnių rezultatų. Tikiu, kad spėsiu įsivažiuoti. Jaučiu skausmą pakinklio srityje, kas mane ir nuteikia tokiems rezultatams, bet stengiuosi įveikti šiuos sunkumus. Turiu puikų trenerį ir palaikančius žmones, kurie mane stumia į priekį, tai tikiu, kad pavyks geresnius rezultatus parodyti. Didžiausias galvos skausmas yra pakinklių problema, bet galbūt reikalingas ir teisingesnis psichologinis nusistatymas. Reikėtų labiau save užvesti, o man to padaryti dar nepavyksta“, – apie kamuojamas problemas po finišo kalbėjo L. Sutkus.

Lengvaatletis taip pat startuos Europos U23 čempionate, o jo asmeninis rekordas pasiektas dar 2023-aisiais (46,36 sek.): „Norėčiau rodyti daug geresnius rezultatus šiose varžybose, kur turbūt bus svarbiausias mano metų startas. Pirminis mano tikslas buvo, prieš 2 metus išsikeltas, patekti į šių varžybų finalą. Šiuo metu rezultatai to neindikuoja, tačiau stengsiuosi parodyti tai, ką galiu.“

Sprinteris 2022 metais dalyvavo pasaulio U20 čempionate, o 2023 metais – Europos U20 čempionate, kuriame pavyko iškovoti ketvirtą vietą. 21-erių L. Sutkus užsiminė, kad lūkesčiai kasmet auga, todėl labai svarbu susitvarkyti su jaučiama įtampa: „Šie čempionatai buvo psichologiškai sunkūs, nes jaučiau, kad galiu parodyti labai daug. Sugebėjau įveikti įtampą ir pakovoti su geriausiais, tikiuosi tą išlaikyti ir ateityje. Turėtų atsirasti ta patirtis, bet prieš porą metų buvau mažiau susijaudinęs ir mažiau galvojau apie rezultatus. Buvo paprasčiau, niekas manęs nespaudė. Tikiu, kad ir dabar sugebėsiu susitvarkyti su įtampa, bet dabar ir lūkesčiai didesni. Su metais atsiranda didesnis noras tobulėti ir gerinti rezultatus.“

Penktadienį Lietuvos jaunių čempionu tapo Martynas Kolupaila, kuris pirmą vietą iškovojo 100 m bėgime. 16-metis sprinteris distanciją įveikė per 10,87 sek, o pergalės tikėjosi. Tiesa, svarbus tikslas buvo ne tik laimėti, bet ir išvengti traumų: „Turiu dvigalvio raumens mini traumą, tai buvo tikslas tiesiog laimėti. Konkretaus rezultato nesiekiau ir norėjau išvengti traumų.“

Lietuvis birželio pabaigoje prestižinėse tarptautinėse jaunimo varžybose „Bauhaus Junioren-Gala“, kurios vyko Manheime (Vokietija), užėmė trečią vietą, kai 100 m nuotolį įveikė per 10,42 sek. ir pagerino ne tik asmeninį rekordą, bet ir Lietuvos jaunių, 17-mečių ir 16-mečių rekordus. Be to, sportininkas įvykdė Europos U20 čempionato normatyvą. Šis rugpjūčio 7–10 d. vyks Tamperėje (Suomija), o M. Kolupailos dar laukia startas ir Europos jaunimo olimpiniame festivalyje, kuris liepos 20–26 d. vyks Skopjėje (Šiaurės Makedonija).

„Vokietijoje buvo geros sąlygos, vėjas, labai šilta ir gera konkurencija – tas labiausiai ir pastūmėjo link rekordinio rezultato. Tokio rezultato nesitikėjau, bet norėjau normatyvo į Europos U20 čempionatą, tai tikslas pasiektas. Turėjau bėgti B finale, bet dėl kito sportininko traumos bėgau A finale su elitu, tai treneris linkėjo pasismaginti. Su tokiais varžovais bėgti buvo didesnė motyvacija man pačiam“, – kol kas įspūdingiausias karjeros varžybas prisiminė M. Kolupaila.

Europos U18 čempionate pernai debiutavęs ir 26-ą bei 28-ą vietas užėmęs lengvaatletis pasidžiaugė progresu, tačiau pridūrė, kad patobulėti dar galima visose srityse: „Kiekvienais metais gerinu asmeninį rekordą po maždaug 0,3 sek., o tai džiugina. Sieksiu ir toliau tobulėti bei bėgti dar greičiau. Jaučiasi didėjanti patirtis, adrenalinas ir pasitikėjimas savimi, bet patobulėti įmanoma visur, ypač psichologiškai. Jeigu ateini į starto liniją išsigandęs, tai nelabai ir subėgsi. Sprinte yra toks dalykas, kad turi būti visada atsipalaidavęs. Tada ateina ir geri rezultatai, kaip Vokietijoje, kur į startą atėjau labai atsipalaidavęs ir nieko nesitikintis.“

Iš viso Druskininkuose paaiškėjo daugiau nei 70 Lietuvos čempionų, o net trečdalis iš jų gerino asmeninius rekordus.