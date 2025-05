El Clasico: „Barcelona“ dramatiškai palaužė „Real“, nepaisant Mbappe „hat-tricko“

Dviejų lygos lyderių rungtynėse „Barcelona“ namuose priėmė Madrido „Real“ atstovus. Įspūdingose rungtynėse katalonai 4:3 nugalėjo savo varžovus ir žengė labai didelį žingsnį link triumfo pirmenybėse.

Rungtynės prasidėjo grubia Pau Cubarsi klaida, po kurios situaciją bandęs gerinti Wojciechas Szczesny pargriovė Kylianą Mbbape ir užsidirbo 11 m. baudinį. Nors lenkas kiek lietė kamuolį, bet pats smūgį pasirinkęs prancūzas buvo tikslus.

Vos po kelių minučių K. Mbappe buvo išvestas vienas prieš vartininką ir dar kartą neklydo, padvigubindamas savo komandos persvarą. Šis įvartis leido K. Mbape tapti daugiausiai įvarčių debiutiniame sezone pelniusiu „Real“ žaidėju.

„Barcelona“ komanda atsigavo po sėkmingo kampinio. Jo metu kamuolys nuskriejo iki Erico Garcios, kuris iš arti sušvelnino oponentų pranašumą.

Sužaidus kiek daugiau nei pusvalandį savo meistriškumą demonstravo Lamine`as Yamalis. Jaunasis „Barcelona“ talentas iš baudos aikštelės krašto lygino rungtynių rezultatą.

Vos po poros minučių dar vieną sėkmingą „Barcelona“ ataką užbaigė jau Raphinha. Gavęs puikų Pedri perdavimą jis išvedė šeimininkus į priekį.

Kėlinio pabaigoje teisėjas dar kartą parodė į „Barcelona“ vienuolikos metrų žymę. Visgi, pakartojimo metu buvo aiškiai matyti, jog K. Mbappe vaidino, tačiau teisėjas geltonos kortelės jam nerodė, nes anksčiau buvo užfiksuota nuošalė ir baudinys atšauktas būtent dėl šio taisyklių pažeidimo.

Pasibaigus epizodui ir atšaukus „Real“ baudinį, jų varžovai nieko nelaukdami surengė dar vieną rezultatyvią ataką. Dar kartą kamuolį geroje situacijoje gavo Raphinha, kuris dar kartą savosios progos neišvaistė.

Įvartį brazilas atšventė rodydamas į savo sugipsuotą ranką, o jo pasirodymu itin džiaugėsi ir stadione rungtynes stebėjęs atlikėjęs Travisas Scottas.

Atsitiesti „Real“ sugebėjo jau po pertraukos, kai po perimto kamuolio prieš vartininką pabėgo Vinicius Junioras. Brazilas nepagailėjo perdavimo Kylianui Mbappe, o šis pelnė savo „hat-tricką“.

In a game where Madrid have been completely dominated and none of his teammates have shown up, Kylian Mbappe scores a hattrick.



That’s what the true GOATs do, rise up when their team are being dominated.

pic.twitter.com/3tT2LDSkri