Eimantas Stanionis emocingai padėkojo savo gerbėjams: „Kartu galime tiek daug“

15-ą pergalę iš eilės savo karjeroje pasiekęs E. Stanionis pirmadienį paliko žinutę savo sekėjams socialiniame tinkle „Facebook“ ir dėkojo šiems už palaikymą.

„Tiek laiko laukiau šios akimirkos, kurią įsivaizdavau labai daug kartų. Ir ji buvo visai kitokia, bet nepakartojama. Esu labai laimingas savo sugrįžimu į ringą ir apgintu titulu. Vis dar skamba neįtikėtinai, bet aš tai padariau. Laimingas ir free agent – geriausia kombinacija pasaulyje! Nuoširdus ačiū savo ištikimiems fanams už palaikymą, pergalės džiaugsmą ir įkvėpimą, kaip ir minėjau – tokie maži, bet kartu galime tiek daug“, – emocingai rašė jis.

Kova truko visus 12 raundų, o lietuvis didžiąją dvikovos dalį buvo aktyvesnis ir tikslesnis už labiau patyrusį savo oponentą.

Boksininkas taip pat teigė, kad grįžęs į Lietuvą surengs spaudos konferenciją.

„Į visas žinutes atsakyti nesugebėsiu, bet viską matau ir jaučiu – didžiuojuosi tuo, kad esu lietuvis ir turiu galimybę dovanoti aukšto intensyvumo kovas ir triumfuoti garsinant LIETUVOS vardą. Man grįžus į Lietuvą, bus surengta mano spaudos konferencija tad apie laisvę, ateities planus, kovą ir visi kiti klausimai tiek fanams, tiek žiniasklaidai - iškart man grįžus į Lietuvą. Daugiau informacijos dėl spaudos konferencijos laiko ir kitų detalių pateiksiu trečiadienį šioje savo Facebook paskyroje!“, – pridėjo jis.

