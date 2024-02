Eilinį trigubą dublį surinkęs Domantas Sabonis padėjo „Kings“ ištraukti nelengvą pergalę

Domantas Sabonis aikštelėje praleido 33 minutes, per kurias užfiksavo eilinį trigubą dublį. Lietuvis surinko 22 taškus (11/15 dvit.), atkovojo 11 kamuolių ir atliko 11 rezultatyvių perdavimų.

Tai jau 19-as jo trigubas dublis šiame sezone.

D. Sabonis taip pat užfiksavo gražų momentą, kurio metu meistriškai puolime sužaidęs lietuvis paliko be nieko „Spurs“ žvaigždę Victorą Wembanyamą.

look at Domas man, so shifty 👑🤌 pic.twitter.com/dkUELyxsHY

Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose pasirodė De’Aaronas Foxas, pelnęs 28 taškus, po 21 pridėjo Kevinas Huerteris ir Malikas Monkas.

Rungtynės buvo įtemptos, o didžiausią pranašumą Sakramento ekipa turėjo trečiame kėlinyje, kai dukart persvara išaugo iki 11 taškų. Visgi San Antonijaus krepšininkai sugebėjo tokį savo deficitą panaikinti.

Ketvirtajame kėlinyje virė arši kova, o likus mažiau nei 4 minutėms Keldonas Johnsonas išlygino rezultatą (114:114).

„Spurs“ vėliau pavyko išsiveržti į priekį (116:120), bet arenos šeimininkai Keegano Murray ir D. Foxo dėka vėl susigrąžino nedidelį pranašumą ir sugebėjo pergalingai užbaigti rungtynes (127:122).

Swipa and Domas picking up where they left off 💪 pic.twitter.com/Q3jEychtb1