Egidijus Kavaliauskas patyrė antrąją nesėkmę: lietuvis krito kovoje prieš kylančią JAV bokso žvaigždę

Nepaisant to, kad E.Kavaliauskas sugebėjo varžovą parklupdyti antrame raunde, tačiau savo atakomis nesugebėjo pribaigti V.Ortizo, kuris su kiekvienu raundu buvo vis tikslesnis, tuo tarpu lietuvio jėgos silpo.

Jau trečiojo raundo pabaigoje E.Kavaliauskas po varžovo „jabo“ patyrė pirmą nokdauną, o aštuntame raunde po smūgių į kūną lietuvis antrą kartą šioje kovoje krito ant žemės.

Nors E.Kavaliauskas ir toliau bandė atakuoti, tačiau gynyboje jam nesisekė blokuoti varžovo smūgių. Nors E.Kavaliauskas sugebėjo pakilti dar po dviejų nokdaunų, galiausiai jau penktasis nokdaunas šioje kovoje buvo lemiamas ir teisėjas nutraukė kovą.

Ortiz Jr. dropped Mean Machine FOUR times in Round 8 💥



