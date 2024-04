Efektingą epizodą sukūręs Vasilije Micičius pergalingose rungtynėse buvo per plauką nuo dviguo dublio

Šiose rungtynėse Steve'o Cliffordo auklėtiniai nutraukė Orlando ekipos trijų iš eilės pergalių seriją.

Rungtynių pirmasis ketvirtis visiškai priklausė aikštės šeimininkams, kurie per jį pelnė net 38 taškus, o „širšes“ į priekį vedė visus pirmus 10 metimų iš žaidimo pataikęs lygos naujokas Brandonas Milleris.

201 cm lengvasis krašto puolėjas pirmajame ketvirtyje smeigė 7 iš 7 tritaškių ir kėlinį baigė savo sąskaitoje turėdamas 19 taškų.

Iš viso amerikietis surinko 32 taškus, o jam geriausiai talkino rezultatyvius perdavimus vieną po kito skirstęs V. Micičius.

Serbas per 34 minutes pelnė 14 taškų (3/4 dvit., 1/5 trit., 5/5 baud.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 9 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, bet po 3 kartus suklydo ir prasižengė.

Buvęs žalgirietis kartu su kitu serbu Alekseju Pokusevskiu sukūrė efektingą epizodą. Pirmasis atliko gražų perdavimą, o antrasis įdėjo su varžovo pražanga.

Vasilije Micic connected with Aleksej Pokusevski for the dunk 🇷🇸



pic.twitter.com/duOagQ4WTZ