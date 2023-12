Edmondas Sumneris įvardijo, kas bus svarbiausia Stambule: „Turime nustatyti toną nuo pat pradžių“

Antradienį žalgiriečiai prieš skrydį į Turkiją surengė treniruotę, po kurios apie savo įspūdžius komandos gretose su „Žalgiris TV“ dalijosi amerikietis Edmondas Sumneris.

„Manau, kad visi vyrukai yra susikoncentravę, norime pasiekti pergalę. Mums išsprūdo kelios pergalės, bet tikiu, kad pastarasis laimėjimas LKL čempionate mums padės eiti teisinga kryptimi. Turime būti susikaupę ir būti atidūs detalėms. Manau, kad esame pasiruošę dvigubos savaitės rungtynėms. Turime kovoti, turime būti pasiruošę būti dar geresni, kai kalbame apie tokius dalykus kaip šokimas ant kamuolio ar fiziškumas. Būti dar agresyvesni. Mes turime nustatyti toną nuo pat pradžių“, – kalbėjo krepšininkas.

Europoje pirmuosius žingsnius dedantis gynėjas ruošiasi savo ketvirtam Eurolygos susitikimui. Iki šiol žalgirietis rinko po 5 taškus ir po 1,6 naudingumo balo per rungtynes. E. Sumnerio teigimu, svarbiausia, kuo greičiau suprasti trenerio sistemą ir komandos draugus.

„Iš esmės bandau suprasti tai, ko iš manęs nori treneris. Reikia atrasti balansą tarp to, ką noriu daryti aikštėje ir ko iš manęs nori treneris. Tai yra atskiras iššūkis. Be to, dar bandau priprasti prie savo komandos draugų. Ką jie mėgsta, ko nemėgsta aikštėje, kokios jų stiprybės ar silpnosios pusės. Jie tai pat – žiūri, kokios mano stiprybės ir silpnybės žaidime. Čia dalis proceso. Svarbiausia yra prisitaikyti prie tų dalykų, kurių reikia, kad žaistume taip, kaip nori treneris“, – tvirtino gynėjas.

E. Sumneris pasakojo, kad jau spėjo susipažinti ir su kitu „Žalgirio“ naujoku Austinu Hollinsu, kuris pasidalijo savo patirtimi Senajame žemyne.

„Viskas puiku, – apie atrastą bendrą kalbą su A. Hollinsu kalbėjo E. Sumneris. – Jis Europoje žaidžia ne vienerius metus. Jis su manimi pasidalijo savo patirtimi Europoje. Be to, jis žaidė kartu su keliais komandos draugais, kuriuos pažįstu ir aš, taigi bendrų dalykų turime.“

Kauno „Žalgirio“ ir Stambulo „Fenerbahce“ rungtynės prasidės 19.30 val. Lietuvos laiku, o jų eigą galėsite sekti kartu su portalu tv3.lt ir naujos kartos televizija „Go3“.