Edas Butvilas po trečiojo seto pratęsimo iškrito ATP „Challenger“ turnyro pusfinalyje

Pirmajame sete lemtingu tapo ketvirtasis geimas, kai britas realizavo vienintelį susikurtą „break pointą“. E. Butvilas progų laimėti varžovo padavimų seriją šiame sete neturėjo, tad brito taip ir nepavijo.

Vos prasidėjus antrajam setui E. Butvilas „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją ir iš karto susikomplikavo padėtį. E. Butvilui atsitiesti pavyko šeštajame geime, kai jis realizavo pirmą susikurtą „break pointą“ (3:3). Po šio geimo E. Butvilas įsibėgėjo, netrukus laimėjo dar vieną varžovo padavimų seriją ir spurtu 5:0 užbaigė setą (1:3, 6:3).

Trečiajame sete G. Loffhagenas turėjo progą išsiveržti į priekį, bet aštuntajame geime nerealizavo „break pointo“. Vėliau nė vienas žaidėjas „break pointų“ nebeturėjo, tad pusfinalio baigtį nulėmė pratęsimas. Pirmus 10 taškų pratęsime pelnė kamuoliuką paduodavęs žaidėjas. Šią seriją nutraukė britas, laimėjęs įspūdingą apsikeitimą smūgiais prie tinklo (5:6). Tai suteikė britui „match pointą“ savo padavimų metu. G. Loffhagenas šios progos neiššvaistė ir įtvirtino pergalę.

