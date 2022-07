Džokovičius sudaužė visas šeimininkų viltis ir užsitikrino vietą finale

Didžiosios Britanijos atstovas Cameronas Norrie nesugebėjo išnaudoti užtikrinto starto, o serbas pasinaudojo proga ir po keturių setų kovos 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 pašalino šeimininkų atstovą.

Cameronas Norrie per 33 minutes visai nesunkiai laimėjo pirmąjį setą, visgi N. Džokovičus po tokio šalto dušo greitai atsigavo. Per antrąjį ir trečiąjį setus N.Džokovičius paduodamas pralaimėjo vos tris taškus, per ketvirtąjį – viso labo keturis.

Finale vienu iš geriausių visų laikų tenisininku tituluojamas N. Džokovičius susitiks su australu Nicku Kyrgiosu . Australas į finalą pateko be kovos, kadangi 4-oji pasaulio raketė, Rafaelis Nadalis dėl traumos atsisakė žaisti mačą.

N.Džokovičiui tai bus jau aštuntasis Vimbldono finalas, tuo tarpu australas dar jokiame „Grand slam“ turnyre nebuvo pasiekęs šio etapo.