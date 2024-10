Dviejų žaidėjų išvarymu pažymėtame Stambulo derbyje – Šarūno Jasikevičiaus kariaunos pergalė

Rezultatyviausias iš Š. Jasikevičiaus auklėtinių buvo Bonzie Colsonas, kuris surinko 16 taškų, atkovojo 1 kamuolį ir padavė 2 rezultatyvius perdavimus. Tiesa, B. Colsonas lemiamo kėlinio antroje pusėje užsidirbo 5-ąją pražangą ir jo rungtynės baigėsi anksčiau laiko.

Tuo tarpu „Anadolu Efes“ gretose rezultatyviausiai rungtyniavo Danielis Oturu, kurio sąskaitoje – 18 taškų, 5 atkovoti kamuoliai ir 1 rezultatyvus perdavimas.

Atotrūkis tarp ekipų didėti ėmė pirmojo kėlinio pabaigoje, kai svečiai pelnė 9 taškus be atsako ir buvo arti dviženklės persvaros (27:19).

Ją galiausiai pavyko susikrauti vos tik prasidėjus antrajam ketvirčiui. Skirtumas pasiekė 15 taškų ribą (38:23). Tiesa, prieš pat didžiąją pertrauką du tritaškius iš eilės smeigę aikštės šeimininkai stengėsi grąžinti intrigą – 46:37.

Nors antrąją mačo dalį „Fenerbahce“ pradėjo susigrąžindami turėtą pranašumą (52:37), bet tai dar nieko negarantavo, oponentai ir vėl nenuleido rankų bei priartėjo (58:51).

Trečio kėlinio pabaigoje tarp Elijah Bryanto ir Tariko Biberovičiaus išsivystė konfliktas, kuris priėjo iki muštynių. Krepšininkus skirti šoko komandos draugai, o šį epizodą peržiūrėję teisėjai nusprendė abu žaidėjus pašalinti iš rungtynių.

Biberovic and Bryant DISQUALIFIED from the Turkish derby #EuroLeague pic.twitter.com/E8nvwtx6i5