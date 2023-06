Dvi žvaigždes praradęs PSG klubas taikosi į Anglijos rinktinės kapitoną

Neseniai buvo pranešta, kad PSG nori pasirašyti sutartį su Londono „Totttenham“ puolėju ir Anglijos rinktinės kapitonu Harry Kane'u jau šią vasarą.

Kaip praneša „Le10sport“ ir „Le Parisien“, H. Kane'as tapo prioritetiniu pirkiniu Nasserui Al-Khelaifi, kuris nori kuo greičiau sustiprinti Paryžiaus komandą.

Visgi „Tottenham“ tikisi išsaugoti puolėją kitam sezonui. Sutartis su žaidėju galioja iki 2024-ųjų vasaros. Taip pat futbolininku domisi ir „Manchester United“ bei „Chelsea“ klubai.

Praėjusiame sezone H. Kane'as įmušė 30 įvarčių per 38 Anglijos „Premier“ lygos rungtynes.

PSG have officially entered the race to sign Manchester United and Chelsea target Harry Kane this summer. PSG are working on expect propose by Nasser Al-Khelaifi. 🔵🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #PSG



Understand Kane is worth £100m+ by Tottenham. THFC sees him as key player for present. #CFC pic.twitter.com/nWVA0kxjTO