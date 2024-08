Dukart teigiamo dopingo testo atsakymo sulaukusi pirmoji raketė išvengė diskvalifikacijos

Kovo mėnesį du kartus tenisininko mėginyje buvo rasta draudžiama medžiaga klostebolis. Visgi praėjusią savaitę nustatyta, kad J. Sinneris buvo užkrėstas šia medžiaga per savo fizioterapeutą.

Nepriklausomas tribunolas padarė išvadą, kad italas buvo užkrėstas klosteboliu per jo fitneso trenerio įsigytą produktą, kurį J. Sinnerio fizioterapeutas naudojo jo piršto žaizdai gydyti.

J. Sinnerio gydytojas sportininką gydė be pirštinių, todėl produktas netyčia pateko į jo organizmą. Klostebolis yra anabolinis androgeninis steroidas, gaunamas iš testosterono.

J. Sinneris išvengė diskvalifikacijos ir toliau įprastai rungtyniavo ATP turnyruose, o jo sezonas buvo itin sėkmingas: italas laimėjo savo pirmąjį „Didžiojo kirčio“ turnyro titulą „Australian Open“ ir netrukus pakilo į pirmąją ATP reitingo vietą.

Vakar Sinsinatyje vykusiame „Cincinnati Open“ turnyre jis iškovojo antrąjį „Masters 1000“ titulą.

