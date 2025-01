Dukart Dakaro ralio čempionas traukiasi iš lenktynių: pernai patyrė šiurpią traumą

„Pirma savaitė buvo labai sunki – greičio ruožuose praleidome 30 valandų. Nesu geriausios fizinės formos, todėl kiekvieną dieną man tekdavo kovoti su savimi. Didžiuojuosi tuo, kad sunkiausiame ralyje pasaulyje sugebėjau užbaigti visą pirmąją savaitę. Jau vien tai yra geras pasiekimas“, – K.Benavidesas.

Pernai gegužę sportininkas pateko į avariją, po kurios 10 dienų praleido komoje.

„Šiemet sunku buvo ir psichologiškai. Anksčiau esu įrodęs, jog galiu lenktyniauti su geriausiais pasaulio motociklininkais, tačiau mano fizinė forma dabar tokia, kad atlaikyti varžovų siūlomo greičio aš negaliu. Dėl to ir nusprendžiau pasitraukti iš ralio – jei jį tęsčiau, rizika susižeisti būtų didžiulė.

Noriu padėkoti komandai ir fanams už palaikymą. Tikiuosi, kad jau greitai galėsiu grįžti į lenktynes“, – sakė K.Benavidesas.

K.Benavidesas 2021 m. Dakarą laimėjo su „Honda“, o 2023 m. – su „KTM“. Šiemet iki pasitraukimo argentinietis rikiavosi 26-as.

Unfortunately, Kevin Benavides, who came into this year’s event recovering from injury, took the difficult decision to withdraw after completing the first week.

Huge respect to the double Dakar winner (2021 & 2023)! 💪

Can’t wait to see you back stronger!#Dakar2025 #DakarInSaudi pic.twitter.com/YVS4G5KCgL